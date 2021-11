Svolgere i mestieri di casa è sicuramente un’attività fondamentale per vivere in un ambiente pulito ed igienizzato. Tuttavia, si tratta di un compito che porta via tempo, energie e denaro, soprattutto se svolto quotidianamente.

Sotto quest’ultimo punto di vista, tantissime persone, spinte dall’esigenza di risparmiare, cercano delle alternative più economiche ai prodotti per le pulizie.

Stiamo parlando di soluzioni principalmente fai da te, che il più delle volte consistono in miscugli e miscele dalla dubbia efficacia.

Alla base di questi detersivi, a volte, troviamo prodotti che sono spesso inutili per le pulizie. Uno di questi, come vedremo, è il bicarbonato di sodio.

Infatti, oltre al classico bicarbonato, ecco lo sbiancante naturale che farà brillare le fughe del pavimento e della doccia

Il bicarbonato di sodio è un sale che può avere svariati utilizzi. Ad esempio, se disciolto in acqua potrebbe aiutare lo stomaco a digerire, diminuendone l’acidità.

Oppure, in cucina, potrebbe favorire la lievitazione dei dolci se accostato ad un ingrediente acido, come lo yogurt o il limone. Nelle pulizie, invece, potrebbe risultare efficace, ad esempio, per trattenere gli odori all’interno del frigorifero.

Per tutto il resto, il bicarbonato potrebbe essere meno utile, come abbiamo già visto nell’articolo su come pulire e sbiancare efficacemente la tazza del water.

Ecco cosa utilizzare per sbiancare le fughe

Le fughe presenti nel pavimento, o tra le piastrelle del box doccia, sono spesso molto difficili da trattare. Questo perché, col passare del tempo, è proprio qui che vanno a depositarsi tutti i residui di polvere e sporcizia. Quindi, periodicamente, bisogna rimboccarsi le maniche ed iniziare a pulirle, servendosi di una buona dose di olio di gomito.

Una soluzione efficace potrebbe essere quella di utilizzare l’amido di mais con l’aceto di alcol, come spiegato in questo articolo. Tuttavia, per facilitare le operazioni e non perdere tempo prezioso, esiste un’altra soluzione decisamente più comoda.

Acido citrico e vapore

Per sbiancare efficacemente le fughe può essere molto efficace l’acido citrico. Questo prodotto naturale, facilmente reperibile in commercio, è un vero toccasana per le pulizie.

In questo caso, basterà scioglierne 100 grammi all’interno di un litro di acqua, immergervi una spugna e passarla sulle zone interessate.

Quindi, oltre al classico bicarbonato, ecco lo sbiancante naturale che farà brillare le fughe del pavimento e della doccia. Attenzione però a non utilizzare l’acido citrico sul marmo.

Dopo aver lasciato agire per circa 10 minuti possiamo utilizzare un comodissimo vaporetto. Il vapore è l’alleato numero 1 per pulire le fughe, perché elimina sporco e muffa in poco tempo e senza fatica.

Chi ancora non lo possiede, potrebbe forse approfittare di questo periodo per farsi un bel regalo di Natale.

Bastano davvero pochi e semplici passaggi per avere finalmente pavimenti in ceramica profumati, splendenti e senza aloni per giorni.