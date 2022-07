Uno dei colori che statisticamente attira di più è il colore rosso. È simbolo di passione, di qualcosa di vivace. Tutto ciò che è rosso, in qualche modo, attira la nostra attenzione. E questo vale anche per la frutta. Infatti, uno dei frutti più amati anche dai più piccoli sono le fragole. Dal loro colore splendente e sapore inconfondibile, conquistano il cuore di tutti. Non solo sono tanto buone, ma sarebbero anche delle ottime amiche per la nostra salute. Il periodo delle fragole va da fine marzo a fine luglio. 100 g di prodotto apportano solo 27 kcal e presentano questi valori nutrizionali:

0,9 g di proteine;

0,4 g di lipidi;

5,3 g di carboidrati;

1,6 g di fibra.

Ricche di vitamina C e K e sali minerali come iodio, potassio, magnesio, calcio e fosforo. Tra i minerali spicca il manganese, di cui contengono circa il 13% della dose giornaliera raccomandata nelle linee guida.

Come lavare e conservare in frigo le fragole per mantenere ottime le loro proprietà e benefici

Le fragole potrebbero riservare per la nostra salute ottime proprietà. Come altri frutti sono ricche di vitamina C. Tra i frutti estivi, senza dubbio, loro presentano la quantità maggiore di questa vitamina ed è presente, inoltre, acido folico. Il potassio in esse contenuto faciliterebbe la contrazione muscolare, la regolazione della pressione arteriosa (importante per il cuore) e il bilanciamento idrico-salino.

Tra le tante proprietà, alcuni studi dimostrano che il contenuto di quercina e acido ellegico nelle fregole possa in qualche modo andare a bloccare la crescita delle cellule tumorali. Inoltre, sempre l’acido appena nominato, andrebbe a proteggere anche il cervello da alcune malattie molto conosciute, come l’Alzheimer e il Parkinson. Proteggerebbe dallo stress ossidativo e dalla formazione dei radicali liberi. Altri studi, più recenti, hanno invece analizzato il ruolo delle fragole negli stadi infiammatori. Infatti, andrebbero a bloccare reazioni infiammatorie, prevenendo numerose malattie. Infine, hanno benefici per:

condizioni di iperglicemia;

ipertensione;

ritenzione idrica.

Anche per l’estetica sarebbero ottime, in quanto sarebbero capaci di smacchiare i denti. Avendo una superficie non liscia, consentirebbero la detersione dei denti donando lucentezza ed un effetto sbiancante.

Alcuni consigli da seguire

Per conservare le fragole più a lungo è importante seguire questi procedimenti. Controlliamo prima di tutto che siano tutte integre e non ammaccate. Senza staccare le foglioline, le mettiamo in ammollo in una soluzione composta da una parte di aceto e tre parti di acqua. Le lasciamo per circa 5 minuti, le sciacquiamo poi con acqua corrente. Quindi, le tamponiamo con un po’ di carta da cucina e le riponiamo in un contenitore poggiando sul fondo qualche strato di carta assorbente. Non chiudiamo il coperchio ma lo lasciamo di sopra semi aperto. Le conserviamo nel ripiano più basso del frigo. Ecco Come lavare e conservare in frigo le fragole facendo in modo di non rovinarle e farle durare più a lungo

