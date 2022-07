Chi dice gelato dice estate e viceversa. Forse non esiste un alimento più rappresentativo della bella stagione di questa refrigerante invenzione che, forse non tutti sanno, appartiene agli italiani. Infatti le origini del gelato sarebbero da attribuire al siciliano Francesco Procopio dei Coltelli che una volta inventato il gelato, lo esportò in Francia. Infatti, se mai ci dovesse capitare di passare per Parigi, è possibile ancora oggi visitare il “Cafè Procope”, aperto proprio dall’inventore del gelato. Ad ogni modo, per quanto delizioso, non sempre risulta facile trovare il modo di realizzare in casa il gelato se non si dispone di appositi strumenti come la gelatiera. Quando però la voglia diventa irrefrenabile, ecco i segreti della nonna per fare in casa il gelato in mille varianti differenti.

Tutti i gusti

Così come per la deliziosa granita, nelle nostre case è possibile realizzare anche il gelato in tantissimi gusti. Partiamo da un grande e intramontabile classico, il fiordilatte.

Per realizzare un perfetto gelato al fiordilatte dovremo partire da 500 ml di panna fresca non zuccherata e montarla a neve. Quando avremo raggiunto la giusta consistenza aggiungeremo, poi, 300 ml di latte condensato che continueremo a montare con le fruste. Ed ecco che il gelato è presto fatto. Infatti, così facendo, avremo creato circa un chilo di gelato base. Mettiamo parte del composto in un barattolo e congeliamolo per 4 ore per ottenere un perfetto gelato al fiordilatte. Ma, come detto, quella appena realizzata è una base che può dar vita a tanti altri gusti. Aggiungendo della polvere di cacao otterremo un delizioso gelato al cioccolato. Stesso discorso può essere fatto con il caffè per il quale aggiungeremo anche il caffè liquido.

Ecco i segreti della nonna per fare in casa il gelato alla frutta, cioccolato e fiordilatte senza gelatiera

È possibile, poi, preparare gelati cosiddetti variegati aggiungendo sciroppi di frutta come ad esempio quello alle ciliegie e qualche amarena.

Se invece la nostra golosità ci spinge verso i gelati alla frutta dovremo compiere un gesto preliminare. Per fare un gelato alla frutta dovremo prendere il frutto scelto, ad esempio delle fragole, lavarle e tagliarle a cubetti. Questi andranno congelati per almeno un paio d’ore nel freezer per poi essere fruttati. Il composto ottenuto andrà poi aggiunto alla base di gelato mostrata in precedenza per poi proseguire con il congelamento in freezer per 4 ore. Ecco che con pochi semplici passaggi abbiamo realizzato un ottimo gelato fatto in casa da gustare nelle calde serate estive.

