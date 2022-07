Nel cielo astrale i movimenti delle stelle non avvengono certamente alla velocità della luce. Questo però non vuol dire che la situazione astrale sia stantia, quindi destinata all’immobilismo. I passaggi di casa sono in genere lenti, ma di quelli che spesso lasciano il segno.

Ovviamente molto dipende anche dalla natura dei pianeti. Gli astrologi li dividono tra pianeti veloci (Marte, Mercurio e Venere), semilenti (Giove e Saturno) e pianeti lenti (Urano, Nettuno e Plutone). Infine abbiamo le due stelle Luminarie, vale a dire la Luna e il Sole.

Ora, secondo gli esperti dal 19 luglio arriva una pioggia di soldi e tanta fortuna per gli amici appartenenti ai segni di acqua. Vediamo di capire perché.

I recenti passaggi planetari tra giugno e luglio

Dalla fine di giugno abbiamo assistito a diversi cambi di casacca da parte delle stelle. Il 22 giugno il Sole è passato dal segno dei Gemelli a quello del Cancro, mentre il prossimo 23 luglio passerà in Leone. Stessa sorte è toccata a Mercurio, che mercoledì scorso (il 6) è arrivato in Cancro, sempre dalla casa dei Gemelli.

Nella stessa data abbiamo assistito anche al passaggio di Marte in Toro dalla casa dell’Ariete. Sempre in Ariete troviamo ancora il potente Giove, che donerà tanta forza e un’estate d’oro ai 3 segni zodiacali di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

Infine troviamo Saturno in Acquario e Urano in Toro, mentre un altro passaggio molto importante è atteso per martedì 19. Stiamo parlando di Venere, che in quella data transiterà dalla casa dei Gemelli in quella del Cancro.

Dal 19 luglio arriva una pioggia di soldi e tanta fortuna per questi 3 segni zodiacali

Per i 3 segni di acqua si tratta di un arrivo molto atteso, specie se letto alla luce dell’oroscopo di giugno, molto deludente. Per Cancro, Scorpione e Pesci l’oroscopo della bella stagione è atteso in sordina. Manca l’influsso delle buone stelle e per alcuni tratti dell’estate peseranno (negativamente) anche alcune quadrature.

I giorni che porteranno dalla seconda metà di luglio alla prima metà di agosto segneranno un parziale recupero. Un buon periodo per partire in vacanza, specie se diretti in alcune belle località di mare nel Sud Italia. Tuttavia, sarà molto limitato nel tempo considerato che Venere e Mercurio appartengono alla famiglia dei pianeti veloci. Infatti nel giro di giorni ritroveremo altrove le due stelle.

Venere, in particolare, staziona nei segni zodiacali un mese l’anno, per cui il suo passaggio è di quelli che lasciano l’impronta. Si prevede un ottimo recupero per le faccende amorose, specie per i single. Sarà un ottimo periodo per vincere le ritrosie di un cuore difficile o diffidente. Invece per le coppie storiche le stelle prevedono un recupero del dialogo e della complicità, specie se il rapporto è stato ultimamente burrascoso.

Sole e Mercurio oltre a Venere

A Venere si aggiungeranno anche gli influssi benevoli del Sole e di Mercurio, pianeta del’astuzia e dell’ingegno. Ma anche dei piccoli colpi di fortuna, cioè degli eventi che si concludono in proprio favore. Potrebbe arrivare una promozione o una gratifica al lavoro, o una risposta positiva a un vecchio colloquio di lavoro. Oppure potrebbe riguardare l’incasso di una fattura incagliata o di una disputa legale conclusa in proprio favore.

Infine, meglio rimandare alla fine dell’estate l’avvio di eventuali progetti impegnativi e/o di lungo corso. Per gli esperti di astrologia in questi mesi manca l’appoggio dei pianeti lenti ma decisivi come Giove, per esempio. Per cui meglio non fare adesso il passo più lungo della gamba.

