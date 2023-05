Matrimonio proprio in estate? Gli esperti non hanno dubbi, ecco i 3 abiti corti, midi e lunghi perfetti per valorizzarti

Se stai cercando un vestito che non ti faccia soffrire il caldo ma che, al contempo, ti slanci, dovrai scegliere uno di questi modelli.

Quando si organizza un evento, specialmente quando si tratta del proprio matrimonio, si sogna che tutto sia perfetto. Si prepara tutto nel minimo particolare, dal catering, alla location, al menù, fino alla scelta dell’abito più bello. Anche la migliore pianificazione, però, potrebbe essere rovinata da un unico elemento: il meteo. Potrebbe essere pianificato tutto al meglio, ma se inizierà a piovere, tutto sarà inevitabilmente rovinato. Sarà proprio per questo che la maggior parte dei matrimoni viene celebrata in primavera ed estate.

Ed eccoci, quindi, arrivati nel momento dell’anno in cui gran parte di noi ha già ricevuto almeno un invito a nozze. Nella migliore delle ipotesi, il matrimonio a cui siamo stati invitati si celebrerà a giugno e, nella peggiore, avrà luogo ad agosto. E ciò, con ogni probabilità, vorrà dire che farà molto caldo. Quale vestito scegliere, quindi, per essere eleganti e perfetti nonostante il caldo e l’afa estiva? Quali sono i modelli più adatti per non sudare ed evitare quelle brutte chiazze sui vestiti? La risposta arriva direttamente dagli esperti di stile.

Matrimonio proprio in estate? Ecco il parere degli esperti: per fare un figurone scopri cosa devi scegliere

La moda primavera estate 2023 è ricca di novità tutte da scoprire. Si può prendere spunto per indossare il pareo al mare in tanti modi fantasiosi, e non solo. Ci può tornare utile seguire la moda anche per mascherare alcuni parti del corpo di cui ci sentiamo insicuri. Ad esempio, quest’anno va molto di moda una maglia perfetta per chi non ama mostrare le proprie braccia durante l’estate.

Per quanto riguarda la moda matrimoni, invece, quest’anno non ci sono dubbi. L’estate diventa sempre più calda, si passa da giorni di pioggia all’afa più soffocante, e bisogna quindi essere preparati.

Il lungo non passa mai di moda, ma di questo materiale

Ci sono diversi motivi che spingono una donna a scegliere l’abito lungo per un matrimonio. Potrebbe farlo per essere elegante, o perché non vuole mostrare le proprie gambe. In ogni caso, l’abito lungo è una scelta sempre perfetta, che ci renderà senza dubbio molto fini e di classe. Ma come evitare di sudare troppo in un vestito lungo? Dovremo scegliere un abito con gonna a portafoglio.

Questo modello ha una gonna che si chiude davanti con due strati di tessuto sovrapposti. Il vantaggio di quest’abito, però, sta proprio nel taglio della gonna, che ci consentirà di camminare liberamente, senza pressioni. Questo agevolerà non solo i nostri movimenti, ma renderà il vestito molto più fresco e adatto alla stagione.

Mezza misura adatto ad ogni età

Sei invitato ad un matrimonio proprio in estate? Secondo gli esperti non ci sono dubbi! Sia che tu abbia 20 anni che 70, la soluzione sempreverde sarà l’abito midi. Questo modello finisce sotto al ginocchio ed è tendenzialmente di gran classe. Per stare freschi, potremo scegliere un abito di seta o di lino, entrambi materiali perfetti e freschi anche d’estate.

Stile e movimento con queste decorazioni

Altrimenti potremo scegliere anche un abito corto, reso elegante e particolare da delle rouches. Il gioco di volant, infatti, creerà movimento e dinamicità e noi ci faremo senz’altro notare. In tutti e tre i casi, inoltre, dovremo fare assolutamente attenzione ad evitare il bianco, colore esclusivo della sposa. Quest’anno i colori più di moda sono il verde, l’azzurro pastello e il giallo, sia per uomo che per donna.