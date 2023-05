3 borghi antichi della Puglia dove passeggiare al mare o in collina. I tedeschi li amano!

3 borghi antichi della Puglia-Sailko, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Per rigenerare mente e corpo si decide spesso di organizzare un weekend fuori casa. La Puglia è una meta gettonata anche in queste situazioni. Con 3 borghi che i turisti stranieri sembrano amare molto, ci regalerà emozioni indescrivibili. Ecco dove andare per qualche giorno di primavera o estate.

Chi non ha la possibilità di concedersi una settimana o più di vacanza, può scegliere una rapida toccata e fuga. I borghi d’Italia sono una destinazione che in tanti apprezzano per passare un fine settimana sereno. In Puglia, una Regione che tutti conosciamo per i paesaggi e le prelibatezze culinarie, ci sono alcune mete strepitose. Tre centri, in particolare, nascondono meraviglie per turisti di ogni genere. Anche in Germania li conoscono, tanto che li avrebbero già visitati in massa restandone colpiti.

Il turismo estero ama la Puglia

I dati dell’Osservatorio turistico della Regione Puglia segnalano una crescita importante dei visitatori internazionali. Rispetto al 2019 gli arrivi dello scorso anno avrebbero visto un aumento dell’8,5%, mentre le presenze addirittura un 11% in più. I tedeschi sembrerebbero i più interessati alle perle culturali della Regione, come testimoniano i circa 800.000 pernottamenti effettuati.

Le Province che attraggono maggiormente sarebbero quelle di Bari, Lecce e Foggia. Ma non sarebbero necessariamente le grandi città a interessare. Infatti, i Comuni più piccoli avrebbero letteralmente conquistato il cuore dei cugini nordici. Tra questi quelli di Ostuni, Ugento e Vieste.

Ostuni è il primo dei 3 borghi antichi della Puglia a incantare i tedeschi

Ostuni è una deliziosa località nel brindisino. Dalla cima di uno dei colli delle Murge domina l’incantevole paesaggio offerto dalla Valle d’Itria. Anche se inserita in un contesto collinare, la perla pugliese si trova solamente a 8 km dalla costa. Gli ulivi secolari che la circondano impreziosiscono il panorama e forniscono l’olio di qualità.

Addentrandosi tra le mura, invece, ci si incanta di fronte alla purezza delle facciate delle case che più bianche non si può. Le varie chiese e qualche museo contribuiscono ad aumentarne ulteriormente il valore culturale.

Ugento

Il secondo dei 3 borghi antichi della Puglia meta del turismo tedesco è Ugento. La provincia è quella di Lecce, con lo sfondo del mitico Salento. Il centro di circa 12.000 abitanti svetta su una modesta collina e vanta spiagge di sabbia davvero spettacolari. Su tutte meritano una visita quella di Torre San Giovanni e Torre Mozza.

Il centro storico non è da meno in quanto a splendore. Palazzi e case antiche fanno respirare un’aria di passato rimasta intatta nel tempo, a cui si aggiungono gli scorci suggestivi dei vicoli adiacenti.

Vieste

L’ultimo dei centri pugliesi d’interesse internazionale è Vieste. Situata nel parco nazionale del Gargano, è famosa per i litorali da favola e i sentieri di trekking. Qui si troverà a meraviglia non solo chi vuole la tintarella, ma anche ciclisti e amanti della camminata.

Dalla vista sulle acque celesti si passa a macchie di cerrete e faggeti del territorio circostante. Insomma, un piccolo paradiso per chiunque voglia staccare la spina almeno per un giorno.