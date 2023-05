Torta per la Festa della mamma? Prepara quella alle fragole di Misya, è scenografica e deliziosa

Se vuoi preparare qualcosa di speciale per celebrare la persona più importante nella vita di tutti, puoi prendere ispirazione da una delle torte della famosa food blogger Misya. È un dolce delizioso dall’aspetto più che invitante, a base di fragole con panna.

La Festa della mamma è alle porte e niente è meglio che celebrarla con una torta fatta con il cuore. Allo scopo puoi ispirarti a una di quelle proposte da Flavia Imperatore, meglio nota come Misya. La famosa food blogger sul suo blog Misya.info propone pagine speciali dedicate alla Festa della mamma, su cui è possibile trovare ricette anche di dolci. Noi vogliamo riproporne una in particolare, in realtà dedicata a una torta che, come ricorda la stessa Misya, le preparava la mamma in occasione del suo onomastico. Si tratta di una torta con fragole arricchita da una crema preparata con la panna per dolci e con base di pan di Spagna. Di cui la food blogger posta una foto assolutamente scenografica e invitante. Ecco come prepararla.

Torta per la Festa della mamma: ecco gli ingredienti

Misya elenca gli ingredienti utili prime per il pan di Spagna e poi per la farcitura. Per il primo saranno necessari:

250 g di zucchero;

300 g di farina 00;

1 limone;

6 uova;

6 cucchiai di acqua;

1 bustina di lievito per dolci.

Per la farcitura serviranno invece:

600 g di fragole;

600 ml di panna per dolci;

2 uova;

200 ml di latte;

1 limone;

2 cucchiai di zucchero;

2 cucchiai di farina.

Come procedere

Misya suggerisce di iniziare a preparare il pan di Spagna prendendo le 6 uova e separando i tuorli dagli albumi. Gli albumi andranno montati a neve e tenuti da parte perché aggiunti al composto per ultimi. I tuorli andranno montati con acqua bollente e mescolati ad alta velocità con lo zucchero. Si uniranno ora farina, lievito e la scorza del limone. Si aggiungeranno infine gli albumi, incorporandoli con una spatola. Adesso si potrà preriscaldare il forno, imburrare e infarinare un apposito stampo, versarvi il preparato del pan di Spagna e infornare a 180° per 40 minuti. Trascorso il tempo si sfornerà e si farà raffreddare.

Ora si dovrà provvedere alla preparazione dell’impasto della torta per la Festa della mamma. Si dovranno tagliare a pezzetti le fragole e coprirle con 1 cucchiaio di zucchero. Si preparerà la crema pasticcera montando i soli tuorli delle uova con l’altro cucchiaio di zucchero. Si unirà la farina mescolando per ottenere un composto omogeneo. Si verserà il latte amalgamando e si metterà la crema in un pentolino con la buccia del limone cuocendo a fiamma bassa. La crema andrà versata in una ciotola e, quando fredda, si aggiungeranno le fragole e la panna montata.

Si provvederà ora a tagliare 3 dischi di pan di Spagna, che andranno bagnati con un po’ di succo di fragole, farciti con la crema preparata e posti l’uno sull’altro. Si ricoprirà la torta con panna montata decorandola con fragole intere. Prima di essere servita, la torta dovrà essere riposta in frigo per un paio d’ore.