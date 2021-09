Li abbiamo indossati tutta l’estate e continueremo a farlo. Questo è uno dei favolosi capi versatili, originali e alla moda ed è perfetto da indossare anche a settembre con un po’ d’astuzia.

Comodo da portare con se durante un week end fuori casa, i bermuda sono uno modello di shorts leggermente più lunghi, che arrivano a mezza gamba, poco prima del ginocchio.

Un pantaloncino per tutte le occasioni

I bermuda sono stati uno dei capi più gettonati dell’estate 2021. Comodi, freschi, versatili e alla moda possono essere utilizzati davvero per ogni occasione.

In base al tessuto e alle decorazioni, sarà facile abbinare questo capo per un outfit perfetto. Ad esempio un classico bermuda di cotone può essere indossato abbinato ad una t-shirt o una camicia o anche ad una polo. Mentre per quanto riguarda un jeans, inutile dirlo che qualsiasi tipo di abbinamento può essere perfetto.

E per dare un tocco in più all’outfit ecco l’accessorio da utilizzare al mare o per uscire per essere sempre alla moda.

Come indossare uno dei capi più originali e alla moda nel mese di settembre

Uno degli abbinamenti freschi ed estivi è sicuramente quello del bermuda di cotone o di lino nei colori pastello. L’ideale con una t-shirt neutra, come per esempio di colore bianca.

Di sera per uscire a cena o per un lungo aperitivo, si potrà optare per un bermuda di jeans sfrangiati alla base. Magari ottenuti riciclando un vecchio jeans, abbinati con una t-shirt e con una giacca. In più si può completare l’outfit con un foulard fra i capelli o legato al collo e con qualche monile come questo bracciale che andrebbe indossato soprattutto d’estate.

Per una passeggiata dopo il tramonto, perché non indossare un bermuda con un maglioncino di filo? In questi casi ci si può sbizzarrire con i colori dai più caldi o accesi, oppure andare sui classici come bianco o il blu.

Se il fisico lo permette, oltre alle t-shirt, polo o camice, anche i top o le canotte aderenti e con la schiena scoperta, possono dare un tocco in più per una serata diversa.

Come non provare questo abbinamento perfetto per la sera, bermuda in seta, con camicia e giacca sulle spalle e in questi casi non può assolutamente mancare questo accessorio economico per completare l’outfit.