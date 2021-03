Gli accessori completano il look ed i particolari accentuano un lato caratteriale che si vuole far trasparire.

Alcuni gioielli sono sorprendentemente bellissimi e hanno un impatto totalmente diverso in base al look, scollature e anche se sono accostati ad un’abbronzatura estiva.

Ed è proprio per questo motivo che questo bracciale andrebbe indossato soprattutto d’estate. Vediamo perché.

Si tratta di un bracciale che sprigiona eleganza senza tempo ed è perfetto per ogni situazione o momento della giornata. Che sia a lavoro, ad un aperitivo o a cena, non c’è outfit che non includa questo accessorio che ogni donna dovrebbe avere.

Si sta parlando del bracciale eternity o con un nome più conosciuto bracciale tennis che viene donato alla donna amata per suggellare un amore eterno.

Un passpartout senza tempo, il tennis è gioiello meraviglioso soprattutto d’estate

L’estate è il periodo dove le giornate si allungano, è il momento delle amate ferie ed i locali sono molto più frequentati per aperitivi e cene.

In ogni occasione e in qualunque età, si può sfoggiare questo meraviglioso pezzo di gioielleria classica intramontabile.

Apprezzato da tutti, ma in particolar modo dalle donne per il suo costante luccichio che i diamanti al calar del sole riflettono ancora di più la loro purezza e fascino.

La sua linea è in perfetta armonia con l’essenziale ed il minimal, ovvero una fila di diamanti incastonati artigianalmente da orafi esperti. Un diamante in fila all’altro, con una chiusura a scomparsa che forma una linea chiusa infinita.

Ma perché questo bracciale andrebbe indossato soprattutto d’estate?

Il bracciale tennis è un gioiello che risalta lo stile e la raffinatezza. Può essere indossato da solo oppure accompagnato da altri bracciali preferibilmente sottili, non più spessi del tennis.

I diamanti sono le pietre più stimate nella gioielleria che vivono di luce propria, per questo motivo al buio luccicano ancora di più. Per questo motivo, sono le pietre preferite da sfoggiare al tramonto per brillare come una stella.

Inoltre l’abbronzatura accentua e valorizza la luce del bracciale rendendolo un gioiello unico e perfetto da indossare soprattutto d’estate.