Molte celebrità fin dagli anni ’60 hanno indossato questo accessorio in molti modi diversi. Negli anni ha preso varie forme e colori che rispecchiano i trend e lo stile delle maison che hanno incluso questo accessorio nelle loro collezioni.

Pratico, leggero, versatile e di tendenza, ravviva tutta l’immagine con un tocco chic e accolto a pieni voti anche per l’estate 2021. L’accessorio moda dell’estate da utilizzare al mare o anche per uscire è un semplice fazzoletto. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco l’accessorio dell’estate da utilizzare al mare o per uscire per essere sempre alla moda

A completare il proprio outfit, oltre ai gioielli, bisogna assolutamente puntare a questo accessorio di moda per l’estate 2021. Il foulard è l’accessorio in questione che si presta a mille usi per ogni occasione.

Portato in modo classico come una sciarpa avvolta al collo, oppure per nascondere una messa in piega non freschissima o anche come cintura, compri costume, top e così via.

La casa di lusso francese Hermès è molto famosa per i suoi foulard in seta. Vengono utilizzati spesso per adornare il manico dell’iconica borsa Birkin diventata ormai uno status symbol oltre che ad un vero e proprio investimento.

Da qualche tempo anche le altre maison stanno proponendo nelle loro collezioni dei foulard di seta da poter utilizzare in svariati modi. Ad esempio Audrey Hepburn possedeva un’infinità di foulard e li sfoggiava anche nei film. Un simbolo il copricapo che richiama gli anni ’50 e ’60 con la famosa Andrey o da turista americana rilanciato da Dolce & Gabbana.

Ma le opzioni sono infinite come per l’utilizzo del foulard attorno ai capelli come facevano le Pin-up o portato come bandana per un look ispirato alla spiaggia o per un aperitivo.

Come bisogna portare questo accessorio in estate per essere trendy?

Originale e sempre di tendenza, ogni anno molte case di moda ripropongono il foulard con stampe e colori sempre alla moda come oggetto versatile e compatibile per ogni occasione. Oltre agli utilizzi sopra elencati che riportano ad uno stile indietro nel tempo, il foulard può essere indossato in molti altri modi.

Nulla di più semplice di un top incrociato o a fascia da indossare sopra un jeans per non passare inosservati. Anche al mare si può coprire la parte superiore del bichini annodandolo o attorcigliandolo intorno al bikini o come pareo copricostume.

Irrinunciabile per gli stili fuori dal coro lo è anche sopra ad un jeans portato come cintura o meglio ancora come scialle agganciato alla vita, sui vestiti lunghi. Insostituibile come fascia per capelli da utilizzare al mare per proteggersi dal sole o per una passeggiata mattutina o pomeridiana.