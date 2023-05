Come indossare un pareo: 4 idee per annodarlo a mo’ di gonna o vestito rispettando la moda mare 2023

L’accessorio per la spiaggia che ritorna ogni estate è il pareo. Indossato come copricostume o al posto del telo è davvero comodo. Ma è a mo’ di vestito che dimostra tutta la sua versatilità. Vediamo come sfoggiarlo per ottenere un look estivo efficace e sempre alla moda.

Lo abbiamo sempre accostato al mare, ma il pareo è ideale anche in altre occasioni. Tutte le donne ne hanno almeno uno nell’armadio e si preparano a risfoderarlo in vista dell’estate. Per non apparire mai banale, ci sono alcuni spunti chic che risalteranno il tuo look in spiaggia o a bordo piscina. Vediamo come indossare un pareo: 4 idee per annodarlo che ti faranno sentire libera e mai fuori luogo.

I look delle star

Il pareo fa colpo da anni anche tra i Vip. Le celebrità del grande schermo e le influencer di internet dimostrano che è un accessorio da avere e mostrare con classe. Prendiamo spunto da Giulia Salemi, che lo porta come un copri spalle e in tono con la fantasia del costume. Lo stile di Giulia De Lellis è ancora più elegante: il pareo nero con la rosa in bella vista diventa l’abito da sera perfetto.

Segue il trend anche Aurora Ramazzotti, che lo ha trasformato in un vestito aperto sul davanti da esibire agli appuntamenti estivi. Gli esempi sarebbero ancora molti, a testimonianza dell’universalità di un accessorio così trendy da non far sfigurare praticamente mai.

Come indossare un pareo: 4 idee per annodarlo sotto o sopra la vita

Chi è piuttosto alta potrebbe indossare il pareo come una gonna lunga. Basta portarlo dietro la schiena e allacciarlo davanti o di lato, in zona fianchi. Lo spacco sulla coscia ti renderà più attraente e moderna. Per chi vuole slanciare le gambe con una minigonna, invece, sarà sufficiente piegare il pareo a metà in senso obliquo. L’obiettivo è formare un triangolo da annodare con un fiocco. In alternativa, puoi convertire il pareo in una gonna pantalone. Per farlo, chiudilo posteriormente e prendi in mano i lembi inferiori. Falli passare in mezzo alle gambe partendo dal davanti e sollevali fino ai fianchi. Infine, fai un secondo nodo vicino alla pancia.

Se vuoi indossare il pareo come un abito, puoi provare il look con jumpsuite. In questo caso, la parola d’ordine è lunghezza. Inizia sistemando il tessuto sopra il seno e fai un nodo dietro il dorso. Impugna i lembi all’altezza dei piedi e, come prima, portali in zona del girovita passandoli tra le gambe. Completa il procedimento allacciandoli anteriormente. L’ultima idea ci suggerisce di creare un vestito legato dietro al collo. Parti col pareo dietro la schiena, poi esegui un primo nodo intrecciando i lembi sopra il petto. Ora prosegui e fanne un altro sotto la nuca, per dar vita al tuo abito lunghissimo.