Per nascondere la pancia al mare scegli questi costumi da bagno interi o bikini che snelliscono, con prezzi da 19,99 euro 

L’estate sta per arrivare e anche le vacanze al mare. Una bella notizia insomma, se non cominciassero a fare capolino le solite insicurezze circa la prova costume che ci trova impreparate. Magari avevamo anche intenzione di rimetterci in forma, ma potremmo non esserci riuscite. Se non ci sentiamo a nostro agio a mostrare qualche kg di troppo in spiaggia non disperiamo, basta scegliere il costume giusto che ci aiuti a camuffare e ad aumentare l’autostima. Ecco dunque 13 modelli diversi tra loro e con vari prezzi tra cui poter scegliere per nascondere la pancia al mare.

Mantenersi in forma tramite esercizi fisici e dieta è una scelta sicuramente salutare. Non sempre però si riesce a tener fede ai nostri buoni propositi e questo talvolta porta a sentirsi insicure di sé stesse. In particolare quando ci si deve mostrare in costume da bagno al mare, tanto è vero che potrebbe capitare anche di pensare di rinunciarvi ad andare.

Nulla di più sbagliato, perché dovremmo imparare ad apprezzarci così come siamo. Inoltre, non c’è bisogno di essere così tassative, perché se proprio ci crea disagio mostrare la nostra pancia non propriamente piatta possiamo anche imparare a non farla vedere. Infatti, al pari di alcuni pantaloni, anche i costumi giusti possono slanciare.

Per nascondere la pancia al mare scegli questi costumi interi, attenzione alle caratteristiche!

È convinzione comune pensare che un costume intero sia sempre consigliabile per una taglia morbida, in realtà non è proprio così. Seppure da un lato la pancia risulta coperta, il tessuto senza alcuna interruzione tende a farla risaltare di più e a renderla più tonda.

Per non sbagliare dobbiamo puntare su alcuni dettagli ideali per appiattire l’addome.

Ne è un esempio il costume intero con effetto modellante forte in poliammide riciclata di Bonprix a 28,99€. Di colore nero o bordeaux richiama l’attenzione sul décolleté coperto da un tessuto semitrasparente.

Oppure, sempre di Bonprix, l’abito da bagno con effetto modellante forte a 39,99 €. È nero e simile a un vestitino, perché lo slip è coperto da un orlo simile a quello di una gonna.

Interessante anche il costume intero imbottito contenitivo Cannes Calzedonia a 79 euro. Disponibile in blu elettrico, verde salvia e nero, con paillettes sul seno che distolgono lo sguardo dal ventre.

Il costume intero con coppe preformate Yamamay di colore blu a 69,95 € anche potrebbe aiutarci. Il suo drappeggio infatti rimodella la nostra silhouette.

Medesimo effetto anche con le balze, come quelle del costume modellante con volant H&M a 34,99 €. Disponibili in sei nuance, tra cui nero e a righe verticali, fantasia che snellisce.

Sempre H&M il costume intero sgambato con coulisse a 19,99€, nero o lilla. L’effetto increspato e l’apertura sullo stomaco sono perfetti per snellire i fianchi.

Per le donne curvy ideale il modello peplo, come il costume da bagno con peplo e coppe con stampa a fiori ASOS a 34,99 euro. Infatti scende morbido e gonfio sul busto con una balza finale.

Bikini e tankini snellenti

Se abbiamo la pancetta o i fianchi grossi non dobbiamo rinunciare ai due pezzi. Tanto più che alcuni modelli possono fare proprio al caso nostro.

Potremmo optare per un bikini a vita alta. Ne è un esempio il bikini slip alto arriccio flower o animalier di Tezenis a 12,99 € con reggiseno brassiere o bikini push up della medesima linea rispettivamente a 14,99€ o a 12,99 €.

Da H&M troviamo gli slip bikini modellanti a 19,99 € in rosso o nero da combinare con il top bikini non imbottito a 19,99€.

Di Yamamay invece lo slip modellante costume Soraya a 19,95 € con bralette preformata Soraya a 39,95 € in rosso fragola. Del medesimo marchio lo slip alto costume Maris a 22,95€ con fascia push up a 39,95 €, ambedue in fantasia floreale.

Bonprix oltre a diversi bikini propone anche il tankini, dove il pezzo superiore assomiglia a un top.

Ne è un esempio il top per tankini in poliammide riciclata a 16,99 €, da abbinare con il pantaloncino, più coprente rispetto a uno slip, a 6,99€. In fantasia floreale sui toni del fucsia e del viola.

Sempre Bonprix anche il tankini completo in poliammide riciclata a 39,99 € in turchese o nero bianco leopardato. Il pezzo superiore è un top morbido senza spalline che ricade gonfio, dunque senza segnare in alcun modo la silhouette.

Per nascondere la pancia al mare scegli questi costumi o simili, la prova costume sarà superata con successo.