Come indossare il blazer: 3 modelli di tendenza da comprare e cosa mettere sotto la giacca

Salvavita quando fa ancora fresco per uscire senza giacca, il blazer è ormai un capo must have. Ma tra i tanti modelli, quale scegliere per essere elegante e sofisticata? Vediamo insieme colori e tagli più gettonati del momento!

Il blazer e la giacca sono due soluzioni comode per la mezza stagione. Possiamo indossarli con sopra un giubbino leggero oppure utilizzarle come soprabito primaverile. Ma capire come abbinarle non è così semplice come con cappotti e giacconi. Sono sempre dei capispalla che hanno un taglio molto preciso e che perdono di splendore se non abbinati bene. Se anche tu non sai come abbinarli, ecco qualche prezioso consiglio e qualche modello di tendenza!

Come indossare il blazer più chic e sofisticato, quello in tweed!

Il blazer in tweed è il capo giusto se vuoi apparire sofisticata e di classe. Non serve spendere cifre esagerate, anche Zara ne inserisce sempre qualcuno nelle loro collezioni. Con 60 € circa puoi portarti a casa un bel blazer sartoriale in tweed che fa sempre la sua figura.

Passiamo al secondo blazer più amato del momento, il blazer rosa shocking. Un colore più primaverile di questo è difficile da trovare ma non è facile azzeccare il modello giusto. Se vuoi stregare tutti con il tuo look prendi quello di Calliope a neanche 32 €. Altrimenti, c’è anche quello di Only a poco meno di 50 € che è un vero affare. Per finire il nuovo trend della stagione, il blazer a mezze maniche! Bellissimo quello di Vicolo, ora in offerta su YOOX a 27 €. Invece del solito e classico blazer nero osa con questo nuovo modello che sta spopolando. Abbinalo a dei jeans, una canotta e dei texani per un look strepitoso!

Cosa mettere sotto la giacca, bralette, camicetta o t-shirt?

Se utilizziamo il blazer come un giubbino più leggero non dobbiamo preoccuparci troppo. L’importante è lasciarlo aperto, anche se ha il bottone, e non mettere niente di voluminoso. Se invece cerchiamo un vero sottogiacca prezioso e stiloso, ecco qualche idea. Una bralette è perfetta per un aperitivo un po’ sprint con le amiche, ad esempio. Oppure, si può abbinare una camicetta in seta delicata o una blusa con le ruches che crea volume sul busto. Così sarai super chic e raffinata, e potrai utilizzare l’outfit anche per andare in ufficio.

Quindi ecco qualche idea su come indossare il blazer e quali comprare secondo le tendenze. Ormai la giacca sartoriale, il blazer strutturato e quello over sono capi che non mancano nell’armadio. Ne vuoi uno di ogni colore esistente e pensi di non potertelo permettere? Tranquilla, tra Zara, Pieces, Only e altri brand di media fascia puoi rifarti l’armadio spendendo poco!