Vacanza al mare in una delle località balneari più belle ed economiche d’Italia che ha il fascino dei tropici

Se gli Italiani devono scegliere tra mare e montagna, non c’è dubbio, scelgono il mare. Un amore di lunga data e sempre confermato. E anche quando il budget è limitato, difficilmente rinunciano alla vacanza su una spiaggia assolata. Anche perché, nonostante l’aumento dei prezzi, ci sono ancora mete non troppo costose, come questa località balneare che ha il fascino dei tropici. Bellissima e troppo spesso sottovalutata.

Cerchi una località di mare che non sia particolarmente cara? La ricerca non è difficile perché in Italia di zone costiere economiche ce ne sono diverse. Luoghi magari fuori dai circuiti del turismo di massa che risultano meno affollati e proprio per questo più belli. Secondo le indagini di settore molte località del Bel Paese rispondono a questa descrizione. Come lo splendido borgo che si affaccia su un mare cristallino di impareggiabile bellezza di cui stiamo per parlarvi.

Acque pulite e un borgo accogliente

Vacanza al mare in una zona poco cara? Tra le località balneari più economiche d’Italia c’è la splendida Maratea, in Basilicata. Se cerchi il mare pulito, l’atmosfera accogliente e la buona cucina, Maratea è la meta ideale. Trenta chilometri di costa dalla bellezza selvaggia in cui si alternano scogliere e calette di sabbia scura e chiara, panorami mozzafiato e un borgo accogliente e caldo. Cosa chiedere di più ad una vacanza?

Possiamo aggiungere la qualità delle acque certificata dalla Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento della FEE è stato confermato anche per il 2023, e premia le località marittime che rispettano criteri di sostenibilità ambientale. E poi la presenza, nel territorio, di città d’arte e di siti archeologici e la possibilità di fare escursioni all’interno di aree protette, tra paesaggi incontaminati.

Vacanza al mare in una riviera poco cara

Quanto costa una vacanza in un luogo così splendido? Fare dei preventivi precisi non è possibile perché dipende dal periodo e dalla struttura che si sceglie. Ma, se si escludono le settimane di altissima stagione e ci si orienta verso un B&B o un appartamento, si possono trovare diverse soluzioni convenienti e varie offerte sulle piattaforme online. A giugno i prezzi sono particolarmente vantaggiosi e possono scendere anche al di sotto di 50 euro a notte per una matrimoniale in hotel 3 stelle, con vista sul Golfo di Policastro.

Una cucina semplice e straordinaria

È bello perdersi nei vicoli di Maratea dopo le giornate passate a crogiolarsi al sole nelle sue spiagge più belle, come cala Jannita, Macarro o Santa Teresa, solo per citarne alcune. O Marina di Maratea, più adatta alle famiglie. O, ancora, dopo aver fatto un’escursione in kayak per scoprire isolotti e insenature meravigliose.

La sera è il momento di conoscere la cucina lucana, semplice e meravigliosa. Fatta di materie prime straordinarie come il peperone crusco o i formaggi e i salumi tipici della zona. Bisogna spingersi nei ristorantini vicino al porto per assaporare i profumi del mare, piatti a base di pescato fresco preparati in maniera semplice, senza sofisticazioni, e per questo genuini e deliziosi. E, per finire, non si può lasciare Maratea senza aver assaggiato il bocconotto all’amarena, una vera specialità.