Come indossare la camicia bianca in estate: tutti gli abbinamenti più trendy e non solo con il solito jeans

La camicia bianca è un capo da tenere sempre nell’armadio. Ma non indossiamola solo per andare in ufficio o con il jeans. Vediamo come abbinarla per creare un look davvero esclusivo e unico.

Ci sono dei capi di abbigliamento e degli accessori che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Ad esempio, il tubino nero è un evergreen irrinunciabile. Un abito classico creato da Coco Chanel nel 1926 e che non passerà mai di moda.

Come non citare il blazer, un must have da avere in tutti i colori e da indossare tutto l’anno, anche sotto i cappotti. Un capo molto versatile perfetto per l’ufficio ma anche per un evento importante.

Un pantalone che non può assolutamente mancare è il jeans. Da indossare in ogni occasione e da abbinare a qualsiasi scarpa. I jeans sono perfetti con una t-shirt, un top elegante, un saldalo dal tacco vertiginoso e delle classiche sneakers. Inoltre, possiamo scegliere il modello che più valorizza le nostre forme e che nasconde qualche piccola rotondità.

La camicia bianca sempre di moda

Ma parliamo ancora di un altro evergreen che tutte le donne hanno sicuramente nell’armadio. La camicia bianca, un capo che la moda rivisita e ci ripropone ogni stagione.

Modello basic, oversize, dal taglio maschile, sfiancata, ecc. La camicia bianca rappresenta uno degli indumenti più iconici della moda, da sfoggiare in tutte le occasioni.

Non solo durante la stagione fredda, ma questo capo è molto chic e di tendenza anche in estate.

Vediamo come indossarla

Come indossare la camicia bianca in estate: non solo con i pantaloni

L’abbinamento perfetto nelle giornate afose? Camicia bianca, shorts di jeans, sneakers o sandali flat. Un outfit perfetto per non avvertire troppo il caldo. E per un tocco glamour, arrotoliamo le maniche.

Naturalmente utilizziamo un tessuto molto fresco come il cotone o il lino.

Ma sperimentiamo qualche altro abbinamento.

Oltre al denim classico, possiamo abbinare la camicia bianca ad un pantalone a palazzo molto ampio o dal fit morbido e fresco. Un accostamento perfetto per l’ufficio e per un aperitivo in centro.

Gonne e vestiti

Non dimentichiamo le gonne. Mini, midi o lunghe fino alle caviglie. Strette o a ruota per nascondere i fianchi larghi. Scegliamole colorate, a fiori o con delle righe verticali.

Durante le sere d’estate la nostra camicia bianca può essere sfoggiata come se fosse una giacca, sopra ad un top, una canotta o un mini dress.

Ma non dimentichiamo che la camicia è perfetta anche da indossare in spiaggia al posto del classico pareo. Scegliamola oversize e di lino. Arrotoliamo le maniche e abbiniamola ad una borsa in paglia o ad una crochet bag.

Gli accessori perfetti

Abbiamo visto come indossare la camicia bianca in estate. Ma quello che rende un outfit particolare e unico è sempre la scelta degli accessori. E con questo indumento possiamo proprio sbizzarrirci.

Le collane sono i dettagli ideali per valorizzare una camicia bianca. Scegliamole lunghe o a girocollo, in base alla scollatura.

Non dimentichiamo le borse. Non il solito nero o bianco, ma optiamo per un colore vitaminico e vistoso.