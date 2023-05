Comode come un guanto, non mostrano le dita dei piedi, le scarpe moda primavera di Csaba dalla Zorza

In fatto di scarpe e calzature, la moda della primavera 2023 vede un ritorno delle friulane. Comodissime scarpe che sembrano quasi pantofole. Disponibili in tantissimi colori e fantasie, si adattano a qualsiasi look e contesto. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla loro storia e su come indossarle.

Siamo nel pieno della bella stagione. In questo articolo ci occuperemo quindi di moda. In altre occasioni abbiamo visto le tendenze moda primavera/estate 2023 in fatto di capelli e pantaloni. Quest’oggi invece ci occuperemo delle calzature. Molte avranno già sfoggiato i sandali. Tuttavia, per le più freddolose, è ancora presto. Dobbiamo poi ricordare che ci sono donne che non amano mettere in mostra i piedi, magari per qualche imperfezione. Per queste categorie, ci sono ottime notizie! Continua a leggere per scoprire il perché.

Comode come un guanto, non mostrano le dita dei piedi e sono le scarpe alla moda del momento

Per la primavera 2023, sono tornate di moda le friulane. Si sono viste ai piedi dell’esperta di bon ton, Csaba dalla Zorza, in visita al Salone del Mobile lo scorso mese. Le friulane, dette anche furlane, sono scarpette comodissime che sembrano quasi delle pantofole.

Una via di mezzo tra delle ballerine e le espadrillas, sono comode come un guanto, non mostrano le dita dei piedi e si abbinano a vari outfit. Le friulane si presentano in una ricchissima gamma e varietà, sia per quanto riguarda i tessuti, ma soprattutto per colori e fantasie.

Idee di outfit da abbinare alle friulane

La raffinata Csaba dalla Zorza indossa delle eleganti friulane nere in velluto, molto eleganti pur nella loro sobrietà. E le ha abbinate ad un lungo abito a stampe floreali. In base alle proprie preferenze, le furlane si possono indossare sia con, che senza calze.

Per un look informale, ma comunque sobrio e discreto, consigliamo una semplice camicia bianca e una gonna a ruota a vita alta, in tinta con le calzature. Volendo invece optare per un outfit più giovanile, le friulane stanno bene anche con dei jeans skinny, indossati con una t-shirt bianca e un leggero giubbottino in jeans o in pelle. La combinazione perfetta per una gita fuori porta e il tempo libero.

Storia e origine delle friulane

Seppur alla moda ora, le friulane sono calzature dalla storia molto antica. Com’è facile intuire, nascono in Friuli. A fine ‘800, le contadine di quelle zone cominciarono a realizzarle usando materiali di scarto, come stoffe e suole di recupero per tomaie e addirittura copertoni di bicicletta.

Essendo molto confortevoli, molti hanno poi cominciato ad indossarle come pantofole da casa, e negli anni a seguire sono diventate addirittura scarpe da indossare nelle occasioni più formali, come i matrimoni. Simili alle furlane, e nate più o meno nello stesso periodo ma a Venezia, sono anche le papusse. Ovvero le tipiche scarpette indossate dai gondolieri.