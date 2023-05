Attenzione alle Poste, perché a giugno scattano centinaia di assunzioni senza concorso pubblico

Poste Italiane sta cercando centinaia di professionisti da assumere a partire da giugno. La selezione avverrà tramite assunzione diretta, senza concorso, ed è aperta a tutti coloro che sono in possesso di un diploma.

Questa è un’occasione unica per chiunque cerchi lavoro in una delle aziende più importanti del Paese. Le opportunità di assunzione riguardano diverse aree e funzioni all’interno dell’azienda, tra cui postini, consulenti finanziari, addetti allo smistamento e sportellisti. Tra l’altro, Poste Italiane sta cercando anche operatori di sportello in lingua araba.

Attenzione alle Poste, perché a giugno sono pronte centinaia di assunzioni in tutta Italia

A giugno è prevista una massiccia assunzione per una delle figure più importanti di Poste Italiane. Da sempre postini o portalettere, responsabili della consegna della corrispondenza e dei pacchi, sono il perno di questa azienda.

A partire dalla fine di maggio, sono previste centinaia di assunzioni su tutto il territorio italiano per soddisfare le esigenze delle diverse Regioni del Paese. Secondo il sito ufficiale di Poste Italiane, la ricerca riguarda tutte le zone d’Italia e le assunzioni verranno effettuate in base alle necessità dell’azienda.

I requisiti per partecipare alla selezione

Quali requisiti richiede Poste per l’assunzione? Prima di tutto occorre essere in possesso di un diploma di scuola media superiore. Altro requisito fondamentale è il possesso patente di guida idonea per i mezzi aziendali. Questi due requisiti sono fondamentali per accedere alla prima fase di selezione. Infatti, le assunzioni per portalettere non saranno effettuate per concorso ma per chiamata diretta.

Una volta superata la prima fase di selezione, quella che Poste Italiane definisce test attitudinale, si potrà passare alla seconda fase. Per essere definitivamente assunti ed iniziare il lavoro di postino, occorre superare anche la prova di idoneità alla guida. Infatti i postini saranno dotati di un motoveicolo di cilindrata 125 cc. Il superamento della prova di conduzione del motoveicolo è condizione necessaria per essere assunti.

Contratto e modalità di partecipazione alla selezione

Quindi chi cerca lavoro subito, deve fare attenzione alle Poste, perché a giugno partiranno le assunzioni. Per sfruttare questa opportunità di lavoro occorre inviare la propria candidatura dalla pagina web dedicata alla ricerca di figure professionali del sito delle Poste. La candidatura deve essere inviata entro il 31 maggio e le assunzioni partiranno già da giugno. Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato. Il candidato potrà indicare l’area territoriale di preferenza.

Le Poste non sono l’unica azienda pubblica che assume senza concorso. Molte amministrazioni comunali ed enti pubblici assumono figure in modalità diretta. Per esempio, l’aeroporto di Fiumicino è alla ricerca di personale infermieristico da assumere direttamente. Ma in Italia non mancano le opportunità di lavoro nel settore privato, anche ben remunerate. Per esempio, Mondo Convenienza è alla ricerca di diverse figure professionali per i suoi oltre 300 punti vendita in tutta Italia.