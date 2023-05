3 vestiti leggeri da mettere alle cerimonie ma anche al mare: ecco i modelli che stanno spopolando

Hai già fatto il cambio armadio? Anche se le temperature sono ancora incerte, via i vestiti pesanti e fai spazio a quelle leggeri e colorati. Ecco alcuni modelli che stanno spopolando e che possono essere indossati in varie occasioni. Scopri di quali abiti si tratta.

Le tendenze moda per la prossima stagione sono davvero tantissime e per tutti i gusti. Sulle passerelle non solo novità ma anche la riconferma di alcuni must have.

Pensiamo alle calzature. Cosa c’è di più elegante di un paio di scarpe con il tacco a spillo da indossare sotto un vestito lungo ed elegante? E invece i grandi brand di moda ci hanno stupito proponendoci anche alcuni modelli comodi ma chic, perfetti per le cerimonie e gli eventi.

Anche le borse sono le vere protagoniste della primavera/estate 2023. Nuovi colori vitaminici e modelli pratici e mai banali.

Insomma, ogni donna troverà l’accessorio che più si adatta al proprio look quotidiano.

3 vestiti leggeri da mettere alle cerimonie e adatti anche per andare al mare

Passiamo all’abbigliamento.

I vestiti sono di certo tra i capi più acquistati durante la bella stagione. Leggeri, freschi, pratici ma anche ricercati ed eleganti.

Vediamo quali sono gli abiti da avere assolutamente nel proprio armadio.

Partiamo con un modello che già da qualche anno invade letteralmente le passerelle. L’abito crochet è quello realizzato all’uncinetto, dal sapore hippie.

Tutti nella prossima stagione indosseremo un capo realizzato con questa trama. Colori accesi o total white, effetto ragnatela o figure geometriche. Mini dress o abito lungo fino a coprire le scarpe come quello indossato da Kylie Jenner durante le vacanze di Pasqua. Insomma, scegliamo il modello che più si addice ai nostri gusti. Gli abiti crochet sono molto sbarazzini, ma anche eleganti e perfetti per le cerimonie.

Da sempre sulla cresta dell’onda

Un altro modello che dobbiamo assolutamente indossare in estate è lo slip dress. È letteralmente un abito sottoveste con le spalline sottilissime e che ricorda proprio quello che si mette per andare a letto.

Elegante, raffinato, realizzato con un tessuto morbido e pregiato. Iconico è lo slip dress color blu notte indossato da Lady Diana durante il Met Gala del 1996 e firmato Dior by John Galliano.

Questo è un abito molto comodo e che non segna le forme. Scegliamolo nel classico nero per una serata importante, nelle tonalità pastello per una cena informale o in bianco per il mare. Perfetto da abbinare a dei sandali gioiello con tacco alto ma anche ad una ciabatta flat decorata con dettagli preziosi.

Uno che non passa mai di moda

Il terzo abito è quello chemisier. Un modello che ricorda una camicia, con colletto classico e bottoni. L’abito chemisier è molto fresco, leggero e versatile.

Possiamo indossarlo con un blazer per andare in ufficio oppure con una giacca in jeans per fare una passeggiata in centro o al mare. Inoltre, scegliamo la scarpa che più ci piace. Un tacco, una sneakers, un sandalo flat o uno stivaletto estivo.

Ecco quindi 3 vestiti leggeri da mettere alle cerimonie ma perfetti anche per il mare.