I 4 jeans effetto pancia piatta che valorizzano il lato B e nascondono i difetti: ecco i modelli da scegliere

I jeans sono versatili, comodi e favolosi. Ma tra i tanti modelli, come scegliere quello che valorizza il nostro fisico? Oltre al tessuto e al colore, dobbiamo necessariamente azzeccare il giusto taglio. Vediamo quali sono i modelli che nascondono i difetti.

Ci sono degli indumenti che non possono assolutamente mancare nell’armadio di una donna. Versatili, facili da abbinare e perfetti per ogni occasione.

Pensiamo al classico blazer che possiamo indossare sia in ufficio ma anche per un aperitivo la sera.

La camicia bianca, perfetta per completare qualsiasi tipo di outfit. Dal più elegante a quello più casual. Un capo che si abbina davvero a tutto.

Insomma, ci sono degli indumenti che sono dei veri e propri must have, che non passano mai di moda e che i brand ci ripropongono ogni stagione.

I 4 jeans effetto pancia piatta che valorizzano il nostro fisico

Naturalmente tra questi “mai senza” non possiamo dimenticare i jeans. Uno di quei capi estremamente versatili sia del guardaroba maschile che in quello femminile.

Tutti li amano, perché sono comodi, sempre alla moda e semplici da indossare. Inoltre, sono perfetti sia con le sneakers, sia con i tacchi alti.

Di modelli ne esistono davvero tantissimi. Ma come scegliere quelli che valorizzano il nostro fisico?

Ci sono dei jeans in grado di nascondere i difetti, enfatizzando i nostri punti di forza.

Quando si desidera camuffare qualche rotolino di troppo nella zona dell’addome, oltre a giacche e cardigan lunghi, possiamo indossare anche dei jeans a vita alta. Perfetti per stringere la zona della pancia e slanciare la figura. Acquistiamoli di un colore scuro e abbiniamoli ad una t-shirt o una camicia morbida.

Lato B da urlo e via i difetti

Non sempre le donne sono contente del loro lato B e trovare un pantalone che lo esalti nel modo giusto sembra un’impresa spesso impossibile.

Ma i jeans boyfriend, potrebbero davvero darci una mano. Taglio maschile, vita normale che tende verso il basso. Jeans tipici degli anni ’90 e che esaltano il lato B. Scegliamo il modello con le tasche piccole, per evitare di avere un effetto “glutei cadenti”.

Anche il modello cropped potrebbe fare al caso nostro. Parliamo di quei pantaloni che arrivano all’altezza della caviglia, con il fondo svasato (ma non troppo) e una vita medio-alta. Queste caratteristiche creano delle perfette proporzioni che allungano la silhouette e tirano su i glutei.

Stile unico

I jeans baggy si riconfermano i veri protagonisti di questa primavera. Morbidi, confortevoli e versatili.

Comodi e ampi nella parte alta, più stretti sul fondo. I jeans baggy sono leggermente oversize e perfetti per nascondere quel chiletto di troppo e le imperfezioni.

Tipico stile urban, questo modello è perfetto con canotte o maglioni larghi.

Ecco, quindi, i 4 jeans effetto pancia piatta che valorizzano qualunque tipo di fisico e sono facilissimi da abbinare.