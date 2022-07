A tutti può essere capitato di indossare delle scarpe scricchiolanti e che fanno rumore, arrecando fastidio a noi stessi e a chi ci sta vicino. La soluzione giusta non è quella di non indossare più queste scarpe, ma di adottare delle semplici soluzioni attraverso rimedi fai da te con oggetti che tutti abbiamo in casa.

Per risolvere questo fastidioso problema, occorre innanzitutto capirne le diverse cause. Se lo scricchiolio riguarda scarpe nuove, appena acquistate, la causa è la suola in gomma. Infatti, essendo liscia tenderà a fare rumore camminando sui pavimenti altrettanto lisci. Questo problema diminuirà e scomparirà quando la suola, camminando su terreni più ruvidi, si consumerà.

Alcune volte il cigolio può essere causato dall’aria venuta a formarsi tra l’interno della scarpa e la suoletta. Bene, la soluzione è molto semplice, basterà sollevare la suoletta e spargere del borotalco. Con questo sistema non solo sparirà il cigolio ma la scarpa avrà un buon odore.

Vediamo anche altri casi.

Se le scarpe bagnate dalla pioggia fanno rumore, possiamo asciugarle con un phon o su un termosifone oppure togliere la suoletta interna e far prendere aria alla scarpa. Per velocizzare l’asciugatura, possiamo mettere all’interno della calzatura della carta assorbente o un sacchetto di riso.

Come sistemare i tacchi e renderli meno rumorosi con dei facili e pratici rimedi fai da te. Cosa fare con il cigolio

Un bel paio di scarpe con i tacchi rende sexy ed elegante qualsiasi donna, ma un problema molto comune è il suo scricchiolio. Se desideriamo che i tacchi non facciano rumore, dobbiamo correggere il modo di camminare. Infatti, è bene non alzare troppo i piedi e abbassare il passo camminando dolcemente.

Una soluzione molto valida sono i tappi per i tacchi. Inserendoli alla punta di acciaio di ogni tacco ne attutiscono e ne eliminano il rumore. Questi sono disponibili per l’acquisto su internet e con una vasta gamma di colori.

Inoltre, un materiale che aiuta ad assorbire le vibrazioni del tacco quando camminiamo è il cuscinetto in gel da inserire all’interno di ogni scarpa. Il cuscinetto attutisce il rumore emesso dai tacchi e, in più, permette al piede di godere di comfort e sostegno. Ricordare di cambiare quest’oggetto, prima che inizi a logorarsi. Ecco come sistemare i tacchi e renderli meno rumorosi con un altro rimedio.

Un altro valido aiuto possiamo averlo dall’applicazione del nastro adesivo attorno alla punta di ogni tacco. Pulire bene la superficie dei tacchi, ricavare un paio di strisce sottili dal rotolo del nastro e avvolgerlo un paio di volte attorno al tacco. Questa operazione ci permetterà di diminuire il rumore emesso dal tacco.

Lettura consigliata

Ogni quanto cambiare e lavare il pigiama e non è detto che sia come in molti pensano