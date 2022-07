D’estate i nostri armadi sono stracolmi di vestiti leggeri e comodi, utili per andare al mare o in piscina e rimanere freschi nelle ore più calde. Finalmente potremo mettere i costumi di tendenza che risaltano le nostre forme e nascondono qualche inestetismo, interi o 2 pezzi, l’importante è sentirsi a proprio agio. Basterebbe, poi, abbinare degli accessori alla moda, dei sandali luccicanti e una fascia tra i capelli per non passare inosservate in spiaggia.

Insieme agli abiti estivi, corti o lunghi, non potrà mancare l’amico fedele della bella stagione, ovvero il pareo. È decisamente pratico, non occupa troppo spazio in borsa o in valigia ed è ideale come copricostume e realizzato in vari tessuti e fantasie. In viaggio potrebbe essere un indumento jolly da utilizzare in vari modi, senza dover rinunciare allo stile.

Per andare in spiaggia ed essere eleganti e alla moda basterebbe indossare il pareo in questi modi originali e chic

Solitamente, lo indossiamo velocemente, incrociando i lembi dietro in collo, una versione che valorizza le curve generose, slancia e allunga la figura. Ma esistono tantissimi altri modi per risaltare il nostro fisico, mantenendo un look davvero invidiabile.

Per nascondere fianchi larghi e rotolini di grasso sulla pancia, allora potremmo utilizzare un pareo grande per fasciare al meglio il corpo, proprio come un tubino. Quindi, avvolgiamo il pareo sotto le ascelle, incrociando i lembi dietro e riportandoli avanti. Fissiamo gli estremi sul petto con un bel fiocco, magari inserendo una bella spilla colorata e divertente. In questo modo il tessuto cadrà morbido sulle zone da coprire, risaltando spalle e seno.

Per andare in spiaggia ed essere eleganti e alla moda indossiamo il pareo come se fosse un vestito monospalla chic. Un modo che risalta tutti i tipi di fisico e stature, anche se abbiamo fianchi e seno prosperoso. Quindi, leghiamo i due lembi sulla spalla destra o sinistra, usiamo una catenina o un semplice cordoncino per definire il punto vita con stile.

A mare con stile

Per essere originali, creiamo una sorta di abito longuette dall’effetto molto raffinato. Avvolgiamo il corpo partendo dalle scapole e portiamo i due lembi davanti, incrociamoli tra loro, come a voler fare una treccia e poi leghiamo dietro il collo. Anche in questo caso potremo aggiungere qualche accessorio sul punto vita, per un tocco di classe.

Ancora più comodo e pratico è il pareo a pantalone, stile etnico, più corto o lungo, a seconda della grandezza della stoffa. Annodiamo il lato più corto dietro la schiena, facciamo passare il pareo tra le gambe e fissiamo le altre estremità davanti, sopra o sotto l’ombelico. Basterà completare l’outfit con una canottiera, un top o lasciare il costume in bella vista.

