Pulire il forno è una delle incombenze meno simpatiche quando si parla di fare le faccende di casa. Da un lato la pigrizia gioca un ruolo importante, dall’altro si tratta di un elettrodomestico molto delicato che può anche rompersi facilmente. Eppure, gli alimenti possono venire contaminati nel caso in cui ci sia sporcizia e sostanze residue. La cottura dentro un forno poco pulito può essere davvero deleteria per l’integrità di una pietanza. Ecco perché è importante capire come fare una pulizia del forno precisa, approfondita e accurata.

Soprattutto un lavoro che duri e che non costringa a intervenire nuovamente in pochi giorni. La manutenzione è importantissima, ovviamente, ma se si fa una pulizia profonda iniziale non sarà difficile tenere sempre tutto in ordine con pochi piccoli interventi. Un ottimo modo per eliminare i residui di bruciato e soprattutto le fastidiosissime macchie d’olio è usare il bicarbonato misto a poca acqua tiepida. Una spugna morbida sarà lo strumento perfetto, ma attenzione: non dev’essere abrasiva per evitare graffi e rotture.

Come fare una pulizia del forno non solo con aceto e limone ma questi consigli

Qualsiasi sia la tecnica utilizzata, è fondamentale rimuovere tutti i pezzi mobili. Teglie, griglie e anche, se il modello lo consente, lo sportello – alcuni forni permettono infatti di sganciarlo e toglierlo per una pulizia più approfondita. Per avere il massimo del risultato, non serve mischiare acqua e bicarbonato. Piuttosto, meglio mettere la polvere in una ciotola a parte, bagnare la spugna e poi pescare il bicarbonato, che si scioglierà in poca acqua rimanendo più pastoso e meno liquido. Se si vuole aggiungere un tocco di profumo, qualche goccia di succo di limone è perfetta. Non tutti sanno che anche il sale grosso è un ottimo alleato per la pulizia della cucina. Mescolando acqua calda con alcuni cucchiai di sale, infatti, si ottiene una mistura in grado di sciogliere anche le incrostazioni e i residui peggiori.

Importantissimo che l’acqua sia calda e che il sale si sciolga completamente. Perché l’azione sia completa, bisogna applicare la mistura sulle macchie e lasciar riposare per almeno 15 minuti. Se però il forno da pulire è un microonde, cambia tutto. Aceto e limone in questo caso specifico diventano gli alleati perfetti per un rimedio naturale che fa impallidire i detersivi. Basta mettere in una ciotola dell’acqua, mezzo limone oppure due cucchiai di bicarbonato e un bicchiere di aceto bianco. Questa mistura va messa alla temperatura più alta nel forno. Bastano 5 minuti e comincerà a rilasciare un vapore benefico che sgrasserà e igienizzerà il microonde. Alternativamente, volendo usare un detersivo chimico, non bisogna dimenticare di diluirlo prima nell’acqua e utilizzare poi lo stesso metodo. Non si sfregano prima le pareti del forno, non senza averle sgrassate! Questo è il trucco da non dimenticare mai.

