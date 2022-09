La farina di castagne è frutto appunto della lavorazione delle castagne. Questa farina è il risultato di un procedimento che vede le castagne prima essiccate, tostate e in seguito macinate. Rispetto alla classica farina 00 questo prodotto è caratterizzato da un sapore particolarmente dolce. Ricca di fibre e ferro, questa farina fornisce anche una rilevante quantità di potassio. Inoltre apporta magnesio, zolfo, ferro e calcio. E non dimentichiamo anche le vitamine, qui troviamo infatti vitamina B1, B2, C e PP. Tutto ciò che non sappiamo sulla farina di castagne è che può essere utilizzata in tantissime ricette. Altro particolare interessante, è che questo alimento non contiene glutine e svolge una funzione benefica per stomaco e intestino. Ma non è tutto!

Tutto ciò che non sappiamo sulla farina di castagne

Nonostante sia ancora poco conosciuta, la farina di castagne può essere impiegata nella preparazione di tantissime ricette. Naturalmente questo prodotto per il suo sapore è largamente usato per realizzare dolci. Ecco di seguito alcune ricette semplici e sfiziose, per preparare un dolce utilizzando la farina di castagne.

Torta cioccolato e castagne

Un dolce generalmente autunnale, ma buono tutto l’anno. Per preparare questo dolce occorrono questi ingredienti:

120 g farina di castagne;

100 g farina 00;

90 g fecola di patate;

100 g di zucchero;

130 g di latte;

100 g burro;

2 uova grandi;

1 pizzico di sale;

1 bustina lievito;

100 g di cioccolato (preferibilmente fondente);

gocce di cioccolato q.b.

Montare le uova con lo zucchero e aggiungere la cioccolata fusa. Dopo aver mescolato con cura aggiungere latte, sale, le farine e la fecola di patate. In ultimo aggiungere le gocce di cioccolato. Una volta sistemato il composto nello stampo per dolci, infornare a 180° per circa 50 minuti.

Crema pasticcera con farina di castagne

Per preparare questa gustosissima crema, buona da sola o come farcitura ideale per torte e pan di spagna, servono questi ingredienti:

80 g farina di castagne;

350 g latte (preferibilmente intero);

2 tuorli;

30 g zucchero;

1 cucchiaio di miele;

scorza di limone q.b.

Dopo aver montato i tuorli con lo zucchero, aggiungere il miele e la farina di castagne. Versare in una pentola, aggiungere il latte in cottura e la scorza di limone grattugiata. Mescolare e una volta raggiunta la consistenza giusta, far raffreddare.

