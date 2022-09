Girando per l’Italia si possono incontrare diversi avvenimenti a cui poter partecipare. Certamente l’autunno ci invita alle ultime passeggiate da fare all’aria aperta. Sapendo bene che con l’arrivo del cattivo tempo, non c’è niente di meglio che rifugiarsi in qualche museo. In effetti, per chi abita nelle grandi città ci saranno diverse occasioni per visitarli.

In giro tra le sagre

Intanto non c’è assolutamente tempo da perdere se si volesse partecipare a delle sagre. Non sono affatto eventi di secondo piano, anzi ci permettono di cogliere il tessuto vivente del territorio. Offrono la possibilità di accostarsi alla parte enogastronomica dell’Italia e allo stesso tempo riscoprire antiche tradizioni.

Fra ottobre e novembre c’è la possibilità di partecipare alle sagre della castagna. Questo frutto tanto amato e tipico delle aree boschive del paese attira molta gente. Alcune manifestazioni sono anche famose, come quella di Cuneo e di Montella in provincia di Avellino. Nella Tuscia troviamo la sagra di Soriano. Ma sono diversi gli appuntamenti per gli amanti di questo frutto autunnale.

Città come Arezzo poi, ci potrebbero far scoprire l’antica bellezza architettonica del Rinascimento. La chiamano la città dell’oro per la sua antica tradizione orafa. Molto ricca è anche la cucina con le sue specialità.

3 mostre assolutamente da non perdere nel mese di ottobre in Italia

Gli amanti dell’arte saranno più soddisfatti nel poter visitare una delle seguenti mostre. Sicuramente da non perdere è l’appuntamento con I pittori di Pompei. Si terrà al Museo Civico Archeologico di Bologna dal 23 settembre al 19 marzo 2023. Si tratta di oltre cento opere provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il tema riguarda i pittori del I secolo d.C., che operavano nell’area pompeiana e nella fascia sommersa dall’eruzione del Vesuvio. La mostra aiuta anche a comprendere meglio chi fossero, come lavoravano e come funzionavano le committenze.

Una mostra sul Futurismo

Spostandoci a Padova, a Palazzo Zabarella, potremo ammirare il genio tutto italiano del Futurismo. Tra le 3 mostre assolutamente da non perdere, dal 1 ottobre al 26 febbraio 2023 ci sono le opere di Balla e compagni. Saranno esposte per capire la nascita dell’Avanguardia futurista. In particolare si indagherà sulle radici che hanno dato origine a questo originale movimento, che scopriva nuove visioni nel movimento e nello spazio.

Molti avranno sentito parlare del grande e schivo pittore Ligabue, un genio italiano. A Modena è possibile ammirare le sue opere nella Galleria della Banca BPER. L’appuntamento è tra il 16 settembre e il 5 febbraio 2023. Antonio Ligabue amava dipingere scene legate alla natura. Le lotte fra gli animali selvatici, le scene di lavoro nei campi, ma anche degli autoritratti. Un appuntamento da non mancare.

