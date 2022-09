La crisi economica non risparmia nessuno. Le bollette del gas sono raddoppiate e anche triplicate. E le bollette della luce sono alle stelle e molti non sanno come pagarle.

La spesa economica settimanale con 50 euro è una utopia per molte famiglie, che devono trovare il modo di far quadrare i conti. Come? Risparmiando sugli acquisti, sfruttando quello che hanno in casa. Ci sono, in realtà, dei trucchi per risparmiare anche 500 euro all’anno sulla spesa. Però, al di là di qualche accorgimento, dobbiamo sfruttare i vecchi consigli della nonna.

Come utilizzare i fondi del caffè è uno dei modi per risparmiare nelle pulizie di casa

Come pulire casa, ad esempio, in modo economico è possibile. Risparmiando soldi. Come lavare la lavatrice, il parquet, i vetri, i tappeti, i cuscini ingialliti, le scarpe, si può fare senza comprare prodotti industriali. Certo, è importante sapere cosa usare per risparmiare dei soldi.

Ad esempio, le bucce dei limoni, invece di buttarle in pattumiera, ci sono almeno 10 modi per utilizzarle. Lo stesso dicasi per i fondi del caffè che, in casa, sono davvero preziosi e non andrebbero mai gettati.

Come pulire il forno con i rimedi della nonna è importante saperlo per spendere meno soldi

Come pulire il forno incrostato in 5 minuti, ad esempio, è una delle tante faccende che ci impegnano durante il giorno. Ci sono vari modi per farlo e non serve dover comprare, ogni volta, un prodotto specifico. La maggior parte dei consigli dice come pulire il forno con il bicarbonato.

Basta mischiare, in effetti, in una tazza, acqua, sale e bicarbonato. Otterremo una sorta di pasta che dovremo passare all’interno del nostro forno. Lasciamolo lavorare per almeno 60 minuti e poi rimuoviamo la parte incrostata con facilità. A questo punto, sarà sufficiente risciacquare e avremo il nostro forno perfettamente pulito.

Come pulire il forno incrostato in 5 minuti e senza bicarbonato in modo naturale

Il problema, però, si pone se, in casa, siamo sprovvisti del bicarbonato. Come fare a pulire velocemente un forno incrostato, se abbiamo anche poco tempo a disposizione? Niente di allarmante, visto che la soluzione esiste.

Sarà sufficiente utilizzare l’aceto bianco. In pratica, dovremo, come prima, usare il sale che, questa volta, andremo a mescolare dentro l’aceto. In genere, la proporzione è di un cucchiaio di sale ogni 50 ml di aceto. A questo punto, una volta che il sale è sciolto, versiamo il tutto in uno spruzzino, come quello che usiamo quando stiriamo. Lo spruzziamo dentro il forno e lasciamo lavorare per almeno 30 minuti. Passato il tempo, togliamo le incrostazioni e poi sciacquiamo usando un panno pulito.

Lettura consigliata

