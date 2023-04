Come fare una maschera contro le rughe in vista dell’estate? Copiando i giapponesi con questo alimento impensabile

Le rughe sono un problema per tante persone che si trovano alle prese con un invecchiamento precoce della pelle. Dei solchi profondi che iniziano a comparire, verso i 30 o 35 anni. Le chiamano rughe di espressione, che all’inizio scompaiono, ma dopo qualche tempo sono più accentuate. Ecco allora un metodo giapponese per combattere le rughe.

Le rughe sono una specie di biglietto da visita che abbiamo sul nostro volto. Qualcosa che non guarda in faccia a nessuno, nel senso che chiunque di noi potrebbe averne, più o meno, indipendentemente da età o colore. Iniziano come semplici rughe di espressione che, negli anni, faticano ad andare via senza adeguata protezione.

Ecco perché tante persone si danno da fare per farsi dei trattamenti antirughe. A volte, usando dei prodotti specifici venduti nei negozi specializzati. Altri, con il classico fai da te che serve anche a risparmiare. Fidandoci dei soliti consigli della nonna o di qualche ricetta copiata, qua e là, in internet. Non tutti sanno, magari, che in dispensa si potrebbe trovare un rimedio che i giapponesi adoperano per farsi una maschera antirughe. Vediamo qual è.

Sono diverse le maschere antirughe che possiamo farci a casa anche per risparmiare euro

Come fare una maschera contro le rughe per prevenire o contrastare questi inestetismi che molti vivono con disagio? La nonna, come sempre, ci dà diversi consigli. Come togliere le rughe dal viso fai da te? Si può fare un lifting in casa usando le uova.

In particolare, dovremo utilizzare l’albume, che dovremo, semplicemente, sbattere con una forchetta. In maniera leggera, sia chiaro. A questo punto, immergiamo le dita e spalmiamo il tutto sulle rughe, picchiettando. Lasciamo asciugare in modo che faccia effetto.

Ecco altri tipi di maschere antirughe che si possono fare usando alimenti che abbiamo in casa

Attenzione, però, che esiste un momento giusto della giornata per fare una maschera efficace o rischia di essere inutile. Le mele, come sappiamo, non tolgono solo il medico di torno, ma sono utili anche come maschere del viso.

Basta frullarne una, aggiungendo poi un cucchiaio di yogurt bianco. E anche del miele. Mescoliamo il tutto, molto bene e, a questo punto, applichiamo sulle nostre rughe per un quarto d’ora circa. Ed esiste un metodo che usano i giapponesi e che potremmo copiare.

Come fare una maschera contro le rughe. Incredibile cosa si sono inventati i giapponesi per una soluzione efficace

Sapete con cosa fanno la loro maschera antirughe? Con il riso. Dobbiamo metterlo a cuocere per 20 o 25 minuti, in abbondante acqua. Circa 30 grammi. L’importante è che non sia al dente, visto quello per cui lo stiamo preparando. A questo punto, dovremo aggiungere anche 20 grammi di latte caldo e poi mescolare con grande cura. Deve risultare un prodotto omogeneo.

Fatto? Ottimo, ora aggiungiamo 10 grammi di miele non trattato. Anche in questo caso, dovremo mescolare fino a quando il tutto sarà ben amalgamato. A questo punto, frulliamo il tutto fino a rendere il composto una sorta di crema. Ora, quando sarà tiepida, stendiamo sul viso, evitando il contorno degli occhi. Come sempre, prima di stendere qualsiasi maschera fai da te sul viso, fate una prova sul polso per vedere eventuali reazioni allergiche.