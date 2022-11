Qual è il momento giusto per fare una maschera viso, ma non con la dermatite

Non c’è niente da fare. La crisi ha cambiato le attitudini degli italiani e non solo nel modo di consumare. Di necessità, virtù e per far quadrare i conti, ormai, ognuno cerca di risparmiare il più possibile. Del resto, con le utenze domestiche rincarate che sono più difficili da azzeccare di un Gratta e Vinci 2022, non abbiamo alternative. Le persone stanno facendo di tutto per risparmiare su luce e gas con rimedi in casa efficaci. Però, non sempre basta.

Tanti si fanno in casa maschere viso fai da te con il caffè

Ovviamente, più si spende per le bollette e meno soldi ci resteranno per fare la spesa settimanale familiare in modo economico. Con le materie prime rincarate, infatti, diventa difficile rispettare il budget a disposizione. Ecco perché sempre più persone si affidano ai consigli della nonna per il fai da te.

A partire anche dal beauty, con maschere per pelle e viso fatte in casa. Ad esempio, sempre in ottica risparmio, si può fare una maschera del viso con i fondi del caffè. Per dire come, con gli alimenti che abbiamo in casa, si possano fare maschere efficaci.

Qual è il momento giusto per fare una maschera viso nell’arco della giornata o con quali condizioni

Non sempre è il momento giusto per applicare sulla nostra pelle una maschera per il viso. Ovvero, anche per la maschera viso c’è un momento della giornata che è più indicato di altri. Non si tratta di orologio o ore, ma di opportunità.

Ovvero, una maschera del viso dovrebbe essere applicata non prima di averlo pulito. In pratica, mai stendere la maschera del viso se ci fossero ancora dei residui di trucco. E ricordiamoci di lavarlo, prima, con acqua tiepida, per prepararlo al meglio a ricevere la maschera. E senza avere fretta. Quelle fai da te dovrebbero rimanere in posa almeno 15 o 20 minuti per avere un minimo di efficacia. Ecco, quindi, qual è il momento giusto per fare una maschera viso ed ottenere il massimo risultato possibile.

Una maschera viso non esiste per chi soffre di questo problema

Attenzione, però, a non fare l’errore di stendere una maschera su un viso in sofferenza. Ovvero, la pulizia del viso, come detto, è fondamentale, prima di applicarla. Ma dovremmo evitare di trattare con lo scrub se avessimo una pelle sensibile. O se avessimo una pelle con dermatite o che è rimasta vittima di un eritema solare.

In questi casi, rivolgiamoci ad uno specialista prima di applicare qualsiasi tipo di maschera, perché altrimenti rischieremmo di peggiorare la situazione. Insomma, non solo dovremmo pensare al momento giusto per fare la maschera, ma anche a quando sia sconsigliato farla.