Ti danno 30.000 euro se ti trasferisci in questa meravigliosa città in Italia piena di natura e di opportunità

Se stiamo pensando di trasferirci e di cambiare città, scegliamo con cura dove vogliamo andare. Infatti, tra le opzioni, dovremmo assolutamente mettere un meraviglioso luogo in cui vivere ci farà fruttare ben 30.000 euro. Vediamo dove si trova e perché potremmo ricevere questa somma.

Cambiare vita non sempre è facile ma in tantissimi, più di una volta, hanno pensato di trasferirsi. La città in cui si vive, infatti, influenza molto la nostra vita. E, di conseguenza, sceglierne una adatta alle nostre esigenze può essere una cosa molto importante. Ci sono diverse città in Italia che potrebbero interessarci. Che sia per il verde, per le opportunità di lavoro o per la cultura che si vive nei diversi luoghi, sicuramente al Nord potremmo trovare delle opzioni piuttosto interessanti. E non tutti sanno proprio nella bellissima Italia c’è una città che ci pagherebbe profumatamente per averci lì. Vediamo di quale si tratta.

Presicce, ecco dove si trova con esattezza questo luogo meraviglioso che ci offre 30.000 euro per viverci

Ormai in pochi amano le grandi città. E questo a causa dello stress, delle corse sfrenate e del continuo andirivieni che non lascia riposare. E, proprio per questi motivi, non sono pochi coloro che stanno pensando di vivere in luoghi più tranquilli. Tra questi, ce n’è uno in particolare che non potrà passare inosservato. Stiamo parlando di Presicce, in provincia di Lecce, in Puglia, un meraviglioso gioiello che, per riqualificare i suoi quartieri, offre una cifra ingente a tutti coloro che vorranno trasferirvisi.

Presicce, ecco cosa vedere e quali sono le condizioni per accedere al bonus di 30.000 euro

Presicce è davvero un piccolo gioiello in provincia di Lecce. Si tratta, infatti, di un paesino ricco di storia, chiese e buon cibo. E, proprio per questo motivo, dovremmo considerare in assoluto l’idea di andarci a vivere. Ma, come è ovvio, questi non sono gli unici motivi. Intanto, partiamo con il sottolineare che le autorità locali hanno decisamente abbassato i prezzi degli immobili. E questo proprio per attirare nuovi cittadini. Quindi, alcune case si pagheranno, per esempio, 20.000 euro. Ma non è finita qui. Infatti, Presicce ha deciso di offrire un incentivo di 30.000 euro a coloro che acquisteranno una casa e vi prenderanno residenza.

Ti danno 30.000 euro se vai a vivere a Presicce, in Puglia, e acquisti una casa in questo bellissimo e meraviglioso comune

La città ha come obiettivo quello di incrementare la popolazione, considerando che il tasso di natalità è in calo e la città ha poco più di 5.000 abitanti. La fonte finanziaria per questa iniziativa proviene dalla fusione recente dei comuni di Presicce e Acquarica, che ha generato un fondo annuo di oltre un milione di euro in conformità con le leggi statali. La somma dei 30.000 euro è stata calcolata considerando un costo medio di 500 euro al metro quadrato per l’acquisto di una casa nel centro di Presicce e un massimo di 25.000 euro per la ristrutturazione della stessa. Dunque, se dovessimo essere interessati, contattiamo il Comune perché ti danno 30.000 euro se vai in questo luogo a vivere in pianta stabile.