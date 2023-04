Lava i cappotti a secco a casa: spenderai meno di 1 euro con questo trucco sorprendente consigliato da chi lavora in lavanderia

Per diversi mesi abbiamo indossato capi pesanti che ci hanno permesso di affrontare il gelo e le intemperie. A breve potremo fare il cambio di stagione, ma prima dobbiamo pensare a lavare o almeno a dare una rinfrescata ai capi d’abbigliamento invernali. Oggi ti spieghiamo come fare nella comodità di casa in modo davvero semplice e veloce.

Mancano pochi giorni al mese di maggio e ormai possiamo salutare le giornate fredde tipiche dell’inverno. I cappotti sono capi stupendi e spesso molto costosi. Quando dobbiamo lavarli abbiamo sempre paura di sbagliare e, per evitare di rovinarli, spesso preferiamo portarli in lavanderia.

Portare a lavare un cappotto in lavanderia costa in media tra i 15 e i 20 euro. Quello che devi sapere è che puoi farlo da solo in modo quasi gratuito e senza rovinare i tessuti. Per ottenere un risultato perfetto ti consigliamo un trucco suggerito da chi si occupa di lavare questi capi ogni giorno. Vuoi sapere come fare? Continua la lettura qui di seguito.

Lava i cappotti a secco usando soli 4 ingredienti che probabilmente hai già in casa

Che cosa significa lavare a secco? Si tratta di una tecnica che ti permette di pulire i tessuti da sporco e macchie in modo da non rovinare i tessuti più delicati. Se vuoi pulire i cappotti che hai indossato lo scorso inverno prima di ritirarli negli armadi, prepara un prodotto naturale usando pochi ingredienti. In un vaporizzatore unisci mezzo litro d’acqua gassata, una tazzina di aceto bianco, un cucchiaino di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale.

Tutto ciò che devi fare è appendere il tuo cappotto ad una gruccia, shakerare il prodotto e vaporizzarlo generosamente sul cappotto. Strofina delicatamente sul cappotto un panno in cotone o in microfibra e lascialo asciugare all’aria aperta senza esporlo al sole.

La scelta dell’olio essenziale dipende dalle tue preferenze e dalle fragranze che ami di più. Dunque, potrai ad esempio usare lavanda, gelsomino, limone e molto altro. Tuttavia, se vuoi igienizzare i tessuti in modo naturale ti consigliamo di scegliere l’olio essenziale di eucalipto oppure quello di Tea tree oil. Questi sono noti per le loro proprietà antibatteriche e dunque i più utili alle nostre esigenze.

Cosa fare in caso di macchie da eliminare?

Lava i cappotti a secco in questo modo per risparmiare un sacco di soldi. Ma se sul cappotto c’è una macchia da rimuovere che cosa puoi fare?

Ti consigliamo di unire poche gocce di shampoo all’acqua tiepida. Strofina con delicatezza questa miscela con una spugna morbida sulla macchia da trattare e infine tampona i residui con un panno asciutto. Lo shampoo rimuoverà le macchie più ostili: una volta asciutto, il cappotto risulterà di nuovo profumato e privo di macchie.