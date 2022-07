Come fare l’insalata di riso perfetta e leggera e i condimenti da usare

Scegliere cosa mangiare in estate e con le giornate caldissime che stiamo vivendo non è mai semplice. Sbagliare ingredienti e condimenti non solo rischia di appesantirci ma anche di mettere a repentaglio la salute. Per questo motivo è fondamentale puntare su ricette leggere e su alimenti ricchi di acqua, sali minerali e vitamine. Oggi con gli esperti di ProiezionidiBorsa proveremo a capire come preparare in versione light uno dei grandi classici estivi: l’insalata di riso. Ed ecco come fare l’insalata di riso perfetta e leggera, gli alimenti da usare e i condimenti più indicati in questa torrida estate.

L’importanza del bilanciamento di grassi, proteine e carboidrati

L’insalata di riso è insieme alla pasta fredda uno dei must dell’estate. E se della seconda esistono varianti particolarmente sfiziose e leggere, anche per l’insalata vale la stessa regola. Ovvero creare un piatto leggero ed equilibrato ricco di tutti i nutrienti necessari all’organismo.

Il segreto di un’insalata di riso perfetta è infatti la corretta proporzione tra le proteine, la quantità di grassi e l’apporto di carboidrati. Quindi spazio ad alimenti ricchi di proteine come pollo, filetti di tonno e uova e agli ortaggi verdi. Bene anche i legumi, cibi utili per aumentare l’apporto di fibre.

Attenzione, però. Più ingredienti mettiamo e più sale l’apporto di carboidrati. Per questo è sempre bene ridurre il quantitativo di riso se l’insalata è piena di ingredienti ed evitare alimenti come il mais e le carote. Entrambi sono troppo ricchi di carboidrati che vanno ad aggiungersi a quelli del riso e che rischiano di far saltare gli equilibri tra nutrienti.

Come preparare l’insalata di riso perfetta e leggera e i condimenti da usare

Uno degli interrogativi più frequenti è quale tipo di riso usare per l’insalata. L’idea migliore sarebbe quella di sostituire il tradizionale riso bianco con varietà che presentano un indice glicemico inferiore. Ad esempio come il riso basmati o quello integrale.

Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo anche creare un mix di riso e cereali come il farro, ottimo in insalata. Per non eccedere con la quantità dei carboidrati meglio optare per il 50% del riso previsto dalla ricetta e il 50% di farro.

I condimenti

Arriviamo ai condimenti, la vera croce e delizia quando si parla di insalata di riso. Il consiglio è quello di non esagerare con il sale o addirittura di non metterlo. I cibi salati sono i nostri peggiori nemici durante le giornate calde. Molto meglio condire l’insalata con erbe aromatiche o con il succo di limone. Sono più leggeri e decisamente più salutari. Ok anche all’olio d’oliva, seppur senza esagerare.

Lettura consigliata

Sarebbero questi i cibi da evitare quando fa caldo e purtroppo c’è anche il gelato secondo gli esperti