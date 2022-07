Stiamo vivendo uno dei mesi di luglio più caldi della storia. Una notizia incredibile per chi ha la possibilità di godersi il mare e le meravigliose spiagge italiane. Una notizia meno buona per chi ancora è costretto a passare interminabili giornate in ufficio. Ma c’è una cosa che accomuna chi è in vacanza e chi ancora lavora. Il cambio di alimentazione e la ricerca di ricette fresche e leggere. E oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a suggerire 3 gustosissime varianti a un grande classico: la pasta fredda. Quindi basta con pomodori e mozzarella. Proviamo una di queste ricette e trasformeremo un piatto noioso in un capolavoro degno di uno chef.

La pasta con gamberetti, avocado e limone è il piatto più fresco della stagione

L’estate ci regala sempre frutti incredibili. Uno dei più sottovalutati e versatili è l’avocado, frutto con cui possiamo preparare straordinari piatti unici leggeri e veloci senza cottura. E il bello è che possiamo usarlo anche nella pasta fredda. Meglio ancora se lo abbiniamo a gamberetti e limone. Ci basterà condire la pasta con un avocado maturo tagliato a fette, un limone grande diviso a cubetti e 3 etti di gamberetti freschi. Aggiungiamo olio, sale e pepe e il gioco è fatto.

Mettiamo insieme tonno e limone per una pasta fredda al sapore di mare

Cerchiamo una variante della pasta fredda perfetta da portare al mare o da proporre come aperitivo a una cena estiva? Allora la versione perfetta potrebbe essere quella con tonno e limone. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno 3 etti di tonno, 3 di pasta, e il succo di un limone. Potrebbero essere sufficienti ma se amiamo i sapori speziati possiamo inserire a piacimento timo, cumino o qualche foglia di menta. Oltre, ovviamente, a mezza cipolla tritata da aggiungere a fine condimento.

Basta con pomodori e mozzarella, ecco come condire la pasta fredda e 3 varianti

La terza versione di pasta fredda estiva e leggera la faremo con un ingrediente inaspettato: il pesto. Si abbiamo letto bene. Pochi lo sanno ma il pesto non perde un briciolo del suo gusto unico se lo usiamo per condire la pasta fredda. L’unico consiglio è quello di provare il pesto di zucchine al posto di quello classico col basilico e il formaggio. Le zucchine sono uno degli ortaggi migliori della stagione, sono leggere e ricchissime d’acqua e vitamine. L’alimento perfetto per affrontare il terribile caldo di questi giorni.

