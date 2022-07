Proteggere il proprio smartphone dal sole e dal calore è importante per mantenerlo funzionante. Con i consigli di questo articolo potremo proteggere il nostro dispositivo da eventuali danni derivanti dal calore eccessivo. Il caldo estivo non è privo di pericoli per i dispositivi elettrici come smartphone, tablet o lettori di ebook. Le conseguenze del surriscaldamento possono essere danni a lungo termine al display, al processore e alla batteria.

Nel peggiore dei casi potrebbe accadere anche un cortocircuito o un’esplosione.

Vediamo come proteggere il nostro dispositivo.

Proteggere il nostro smartphone dal sole e dal calore è importante per mantenerlo perfettamente in funzione

Il primo consiglio è, dunque, evitare la luce solare diretta. Se siamo in spiaggia è meglio coprire lo smartphone con un capo di abbigliamento o un panno. In alternativa possiamo metterlo in una borsa o nello zaino.

Il secondo consiglio è non tenere lo smartphone nella tasca dei pantaloni o in macchina: durante la calura estiva, né l’auto né la tasca dei pantaloni sono un posto adatto per riporre lo smartphone.

A causa del calore corporeo e della sudorazione, il cellulare in tasca si scalderà ancora di più.

Il terzo consiglio per proteggere il nostro smartphone è fare temporaneamente a meno di una custodia per cellulare nelle giornate calde. Il calore può aumentare soprattutto se la custodia è in silicone o neoprene. Questo perché non è permeabile all’aria e quindi impedisce al dispositivo di raffreddarsi.

Gli ultimi due consigli utili

Per proteggere il nostro smartphone dal sole e dal calore ecco altri due consigli. Non carichiamo mai il cellulare quando è già caldo. La batteria sviluppa già di suo il proprio calore, soprattutto se utilizziamo la ricarica rapida, e un cellulare già caldo può danneggiarsi se sottoposto a calore aggiuntivo. Attendiamo che il telefono si sia raffreddato prima di rimetterlo sotto carica.

Facciamo a meno di giocare online perché il maggiore consumo di energia dovuto ai videogiochi, durante il funzionamento, non farà che riscaldare ancora di più il nostro cellulare.

Dovremmo assolutamente evitarlo, specialmente durante il processo di ricarica. La ricarica, infatti, è un processo abbastanza delicato e dovremmo prestare maggiore attenzione.

Attenzione, non raffreddiamo mai il dispositivo attivamente. Non dovremmo mai tentare di raffreddarlo usando il frigorifero o il congelatore. Ovviamente non dovremmo mai usare l’acqua. Se dovessimo farlo potremmo anche distruggere il dispositivo definitivamente.

Basterà semplicemente applicare i consigli riportati sopra e attendere che il telefono torni alla sua normale temperatura di funzionamento.

Lettura consigliata

iPhone 14 e 14 Pro, quali sono le novità tecnologiche, di design e infine di dimensioni