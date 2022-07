Sicuramente ci piacerebbe sbarazzarci di qualche chilo in eccesso in breve tempo e tornare rapidamente al top della forma. Seguendo i consigli che mostreremo qui di seguito, perderemo 2 chili in 2 settimane in modo sano. Premettendo che non c’è niente di sbagliato nel nostro corpo, che siamo meravigliosi così come siamo e che magrezza non è sinonimo di bellezza, a volte si vogliono perdere un paio di chili solo per sentirsi meglio con sé stessi.

Spesso due o tre chili possono cambiare l’immagine che abbiamo di noi. Otterremo i migliori risultati di perdita di peso con un piano nutrizionale e di allenamento sano e professionale.

Come perdere 2 chili in sole 2 settimane in modo rapido e sano, ecco come funziona

Non è così difficile ridurre rapidamente un po’ di grasso corporeo, ma non è nemmeno una passeggiata. Avremo bisogno di una forte volontà e perseveranza. Soprattutto nei momenti di stress o quando non abbiamo voglia di fare esercizio.

Ma non c’è modo per aggirare questa legge della perdita di peso: per dimagrire bisogna cambiare alimentazione e fare esercizio. Questo crea un deficit calorico e costringe il corpo a utilizzare le riserve di grasso come energia.

Gli esercizi migliori per bruciare i grassi

Come perdere 2 chili in sole 2 settimane con gli esercizi giusti. Sono consigliate tre sessioni di allenamento di quasi 30 minuti a settimana per coloro che sono in forma e hanno bisogno di perdere solo due o tre chili.

L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un tappetino per fare esercizi semplici ed efficaci come flessioni e addominali.

In questo modo alleneremo tutti i muscoli, utilizzeremo il nostro peso per fare esercizio e, se riduciamo l’introito delle calorie, perderemo sicuramente 2 chili in due settimane. Il segreto per dimagrire velocemente potrebbe essere alla portata di tutti.

Meglio preferire gli allenamenti anaerobici

Per capire come perdere 2 chili in sole 2 settimane, bisogna comprendere che l’allenamento anaerobico è migliore di quello aerobico perché, come abbiamo già accennato, i muscoli allenati sono in grado di bruciare calorie anche a riposo. Questo aumenta la combustione dei grassi perché il corpo deve attingere alle riserve di grasso per ricevere energia.

Ricordiamo anche di limitare le calorie con i pasti, perché l’80% del lavoro si fa a tavola. Solo attraverso lo sport, il deficit calorico sarà troppo piccolo per ottenere risultati rapidi. Se bruciamo tante calorie quante ne mangiamo, i chili non diminuiranno.

