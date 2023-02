Come fare la pasta in modo semplice, veloce e gustoso? Bastano 2 ingredienti, ecco dei trucchetti

Come fare la pasta in modo semplice e gustoso-proiezionidiborsa.it

Non sempre i piatti più buoni sono frutto di preparazioni complesse. Spesso basta abbinare certi ingredienti per ottenere ricette gustose, ma che siano state anche semplici da fare. Soluzioni ideali per chi non ama cucinare o magari non ha troppo tempo. Ed è il caso di questo modo di fare la pasta che piacerà a molti.

Chi si trova davanti all’interrogativo su come fare la pasta potrebbe voler non cadere nella ripetitività. Non vorrebbe, cioè, portare in tavola e mangiare sempre gli stesi sapori. Non serve un grande sforzo per variare un po’.

Come fare la pasta in modo semplice, veloce e gustoso? Gli ingredienti

Occorre principalmente acquistare materie prime che, senza una preparazione complessa, portino ad un risultato gustoso.

Un esempio? Basta scegliere dei pomodorini e della ricotta oltre ovviamente alla pasta che si preferisce. Ad esempio delle penne rigate.

La preparazione

In una padella andrà aggiunto un filo d’olio. In seguito sarà il momento di aggiungere e mezza cipolla tagliata e pezzetti. Dopo qualche minuto di cottura dovranno essere aggiunti i pomodorini, anch’essi tagliati a pezzi sufficientemente piccoli.

Occorrerà, in seguito, aggiungere dell’acqua, unitamente a sale, pepe e spezie. La cottura dovrà avvenire a fiamma bassa e gradualmente si dovrà operare schiacciando i pomodorini con una forchetta.

Nel frattempo si dovranno cuocere le penne rigate e, ancora al dente, andranno scolate ed aggiunte alla padella con i pomodorini. L’ideale è aggiungere un altro po’ di acqua estratta da quella di cottura della pasta.

La stessa che, in un altro contenitore, dovrà essere aggiunta alla ricotta. Con l’ausilio di una forchetta si dovrà creare una sorta di crema. Quest’ultima andrà aggiunta alla padella con la pasta e i pomodorini.

Gli ingredienti aggiuntivi

Si potrà mescolare il tutto, saltandolo in padella prima di servirlo. Per dare un po’ di ulteriore gusto, sarebbe opportuno aggiungere del formato grattugiato. Può andare bene del pecorino, della ricotta salata dura o del grana.

Quello che più di ogni altra cosa caratterizza questa ricetta sono, ovviamente, i pomodorini e la ricotta. Chi volesse potrebbe introdurre una variante che preferisce. C’è chi, ad esempio, aggiunge persino la mozzarella, in maniera tale da avere una pasta con un effetto filante.

Tuttavia, sono concessi anche ulteriori variaziori o qualsiasi altra cosa che si abbini bene agli ingredienti di questo piatto.

In cucina basta poco per avere ottimi risultati

Questa preparazione rappresenta una strategia e dei trucchetti sul come fare la pasta in modo semplice, veloce e gustoso. Una delle tante strategie per mettere in tavola piatti sfiziosi sfruttando degli ingredienti che spesso si hanno in casa.