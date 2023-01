Bastano tre ingredienti e pochi euro per cucinare un primo che non deluderà, ecco come prepararlo

Non serve spendere una fortuna per cucinare piatti che hanno grande gusto. Allo stesso tempo anche chi non ha tempo o non ama cucinare può reperire soluzioni che in poco tempo gli daranno soddisfazioni. Ecco un esempio che molti apprezzeranno.

Preparare la pasta è una delle abitudini più comuni in Italia per chi si trova a cucinare. La domanda che, però, ricorre è: come farla? Questo perché si vogliono cercare dei diversivi dalle soluzioni più comuni.

La buona soluzione è che c’è sempre la possibilità di affidarsi ad una ricetta facile e gustosa grazie alle molteplici strategie che si possono adottare.

Bastano tre ingredienti e pochi euro per avere ottime ricette come questa

La grande differenza tra un piatto di pasta e l’altro sta, ovviamente, nel condimento. Senza andare a caccia di ingredienti particolarmente ricercati o costosi, con pochi euro si può davvero creare qualcosa di sfizioso.

Basta, infatti, dotarsi di:

melanzane

formaggio spalmabile (preferibilmente ricotta)

(preferibilmente ricotta) pomodorini

ricotta salata dura o grana (facoltativo)

Il primo ingrediente protagonista della ricetta

Le quantità sono subordinate alle esigenze legate al numero dei commensali e del gusto. A qualcuno, ad esempio, potrebbe piacere sentire di più il pomodoro. Il consiglio è quello di fare un esperimento per una monoporzione con la propria sensibilità, per poi tarare in base alle preferenze le quantità quando si deve cucinare per altri.

Le melanzane andranno tagliate a cubetti, prima di aggiungerle in una padella in cui andranno a rosolare in olio d’oliva con uno spicchio d’aglio. Di tanto in tanto sarà necessario muovere le melanzane aiutandosi con un cucchiaio di legno. Questa azione dovrà durare una quindicina di minuti o comunque fino a quando la materia prima non avrà acquisito un colore più ambrato.

I passaggi successivi

La fase successiva sarà l’aggiunta dei pomodorini. L’ideale è tagliarli a dimensione paragonabile a quella delle melanzane. A quel punto si dovranno saltare in padella con l’aggiunta delle spezie che si preferiscono. Questa fase dovrà durare anche meno di un minuto.

Tenendo da parte solo una po’ di melanzane rosolate e pomodorini, si dovrà inserire quasi tutto il contenuto della padella all’interno di un frullatore.

A questo punto si dovrà aggiungere qualche cucchiaio di ricotta e del grana (o della ricotta salata dura da grattugiare). Frullando si otterrà la crema per la propria pasta. L’aggiunta di ricotta dovrà essere tale da arrivare ad avere la giusta cremosità.

Gli ultimi step

Dopo bisognerà agire in simultanea su due binari. Il primo sarà quello della cottura della pasta, scegliendo ad esempio delle penne rigate. Queste dovranno essere scolate al dente.

In parallelo, invece, bisognerà aggiungere la crema creata con il frullatore nella padella dove erano rimaste un po’ di melanzane e pomodori. A seguire si potrà aggiungere la pasta da saltare in padella.

Insomma, sia che ci sia da fare un dolce in casa o qualsiasi altra cosa si possono sempre trovare ricette sfiziose, non troppo costose e facili da fare. E in casi, come quello citato, bastano tre ingredienti e pochi € per ottenere risultati che piaceranno.