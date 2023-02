Butti ancora le bucce d’arancia? Smetti subito e scopri come pulire bagno, cucina e pavimenti senza spendere 1 euro

Il costo della vita aumenta costantemente e sempre di più le famiglie italiane guardano al risparmio. I prezzi dei prodotti nei supermercati sono aumentati: in media, fare la spesa costa circa il 24% in più rispetto al 2021. Questi dati ci fanno pensare e trovare soluzioni per spendere meno è sempre utile. Ecco perché oggi vogliamo spiegarti come utilizzare uno scarto alimentare come prodotto utile a 360 gradi per la pulizia della casa.

Ogni giorno abbiamo a che fare con mille faccende domestiche. Fare il bucato, stendere, raccogliere e stirare i panni e pulire bagno, cucina e i pavimenti. Potrà sembrarti strano, ma non sempre è necessario comprare tanti prodotti diversi per pulire casa.

Con questo articolo infatti vogliamo svelarti che se impari a riciclare le bucce d’arancia potrai risparmiare un sacco di soldi: scopri in che modo!

Butti ancora le bucce d’arancia? Non commettere più questo errore e avrai una casa splendente a costo zero

Le arance sono frutti tipicamente invernali dalle mille virtù. Esse sono fonte preziosa di vitamine C ed E, nonché ricche di antiossidanti. Tuttavia, le arance non sono soltanto benefiche per la nostra salute, ma possono diventare anche grandi alleate per le faccende domestiche. Tutto ciò che dobbiamo fare, dopo aver mangiato il frutto, è conservare le bucce anziché gettarle via.

Taglia le bucce in pezzetti di piccole dimensioni e lasciale in ammollo con acqua e sale per 30 minuti. Scola le bucce e mettile dentro una bottiglia di plastica. Aggiungi gli altri ingredienti, ovvero un cucchiaio di bicarbonato di sodio, uno di sale fino e infine riempi per metà la bottiglia con acqua. Lascia riposare questo prodotto per almeno una settimana, filtralo e trasferiscilo in un vaporizzatore.

Come pulire la casa con questo strabiliante detergente naturale

Butti ancora le bucce d’arancia? Stai sbagliando di grosso, perché l’arancia è un fantastico prodotto dalle proprietà sgrassanti e detergenti. Il sale e il bicarbonato invece ti aiuteranno ad igienizzare, eliminare i cattivi odori e le macchie più resistenti.

Potrai usare questo profumatissimo detergente naturale per pulire le superfici della cucina e il piano cottura. In bagno, potrai pulire i sanitari, compreso il WC, lasciando superfici bianche e un ambiente profumato. L’arancia, così come il limone, è un ottimo alleato contro il calcare: prova ad usare questo prodotto anche per vetri e piastrelle di casa. Infine, se vuoi pavimenti lucenti e profumati a lungo, aggiungi una generosa quantità di questo prodotto in un secchio d’acqua calda.

Quando non usare questo prodotto

Dopo aver provato questo fantastico detergente non potrai più farne a meno. Tuttavia è bene ricordare che l’arancia è un agrume e come tale possiede un certo grado di acidità. Pertanto, via libera al suo utilizzo in casa, però è meglio evitare di usarlo su alcune superfici. Tra queste ci sono il marmo e la pietra naturale, che potrebbero macchiarsi irrimediabilmente se a contatto con sostanze acide.