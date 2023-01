Basta il tonno e un altro ingrediente per fare una ricetta facile e gustosa e non la solita pasta

Non sempre si ha il tempo per fare la spesa in modo tale da avere tutto in casa per preparare piatti originali e gustosi. Tuttavia, con un po’ di fantasia anche utilizzando uno degli alimenti che di più si tende ad avere in casa. Ecco come procedere.

La chiamano ricetta “salva-cena” perché la compongono due ingredienti che quasi tutti hanno. Si tratta della famosa pasta con il tonno. Quando, però, si ha la possibilità di avere almeno un ingrediente in più si possono esplorare anche altre ricette facili e gustose con l’ausilio delle scatolette di tonno che si hanno in dispensa.

Basta il tonno e un altro ingrediente per fare qualcosa di diverso dalla pasta

E allora qual è un possibile abbinamento da utilizzare con il tonno? Quello con le patate. Ne bastano circa 350-400 grammi, tagliare a pezzi e metterle a bollire con un po’ di sale.

Dopo aver completato la bollitura delle patate, queste andranno scolate e fatte raffreddare. Alla fine di questo percorso andranno schiacciate con una forchetta. Quasi come se si dovesse fare il purè.

Come utilizzare il tonno

A parte si dovrà mettere in un piatto circa 100-150 grammi di tonno. Quindi bisognerà utilizzare il contenuto di tre scatolette del formato più comune in commercio. A quel punto si dovrà creare una sorta di impasto tra le patate ed il tonno stesso.

Oltre all’abbinamento con le patate, serviranno anche degli ingredienti di contorno. Intanto si dovrà aggiungere un formaggio grattugiato che sia in grado ulteriore sapore a quanto preparato. Una soluzione potrebbe essere utilizzare la ricotta salata dura, che potrebbe anche suggerire di evitare l’aggiunta di ulteriore sale.

Spazio, ovviamente, anche al pan grattato e anche alle spezie che si preferiscono. Per far amalgamare il tutto, inoltre, si richiederà l’aggiunta di un rosso d’uovo. Quando l’impasto sarà denso, si dovranno creare delle polpette.

Cosa cucinare con tonno e patate? Ecco la soluzione

Queste andranno disposte su una teglia ed infornate per circa 15 minuti a 180 gradi. Il consiglio è, ovviamente, quello di seguire la cottura e valutare con attenzione quando estrarle e consumarle. C’è chi, inoltre, ama consumarle in abbinamento a delle salse.

Le quantità indicate hanno numeri ideali per un test per un paio di persone, ma servono soprattutto a rendere l’idea sulle proporzioni. Ovviamente, dovranno essere aumentate qualora si abbiano tanti commensali. E soprattutto ognuno potrà variarle in base al proprio gusto.

Cosa cucinare? La risposta la offre sempre la fantasia

Dunque, davvero basta il tonno e un altro ingrediente per dar vita ad una ricetta semplice e buona. A dimostrazione del fatto che anche con pochi euro in cucina si possono creare piatti gustosi. Il discorso vale per gli antipasti, i primi, i secondi ed anche i dolci. C’è da solo da sperimentare e trovare combinazioni e strategie che possano dare grandi soddisfazioni.