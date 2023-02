Lavastoviglie aperta o chiusa dopo il lavaggio? L’errore che fai sempre ti costa tempo e la fa puzzare

La lavastoviglie è un elettrodomestico forse non essenziale, ma certamente molto utile. Ti permette di risparmiare un sacco di tempo. Molte persone si chiedono se debbano tenere lo sportello aperto o chiuso dopo il lavaggio. Qual è la cosa giusta da fare? Te lo spieghiamo in poche e semplici parole.

Dopo aver usato un elettrodomestico come la lavastoviglie o la lavatrice tutti tendiamo a lasciarlo aperto. Siamo infatti convinti che debba arieggiare. Ma tutto questo è vero o in realtà lo stiamo soltanto danneggiando? Scopriamo subito la risposta, almeno per quanto riguarda la lavastoviglie.

Devi lasciare la lavastoviglie aperta o chiusa dopo il lavaggio?

La risposta a questa domanda è secca e netta. Sì, devi lasciare aperta la tua lavastoviglie dopo il lavaggio. Almeno, se vuoi avere dei piccoli vantaggi che ti illustreremo.

Il motivo

Lavastoviglie aperta o chiusa dopo il lavaggio? La risposta è la prima per una ragione molto interessante e cioè che farlo ti permetterà di risparmiare tempo. Quando fai la lavastoviglie forse asciughi a mano tutti i tuoi piatti. Ecco, puoi assolutamente evitare di farlo senza conseguenze e anzi, ricavandone qualche vantaggio.

Lasciando aperto lo sportello della lavastoviglie tutto il vapore in eccesso andrà via più velocemente. Inoltre, i piatti non appariranno più opachi come al solito. Non a caso, alcuni modelli ormai si aprono automaticamente al termine del ciclo di lavaggio. Lo scopo è proprio quello di rendere più veloce l’asciugatura. Un altro vantaggio che otterrai aprendo lo sportello della lavastoviglie? Eviterai che cominci a puzzare come spesso succede.

Certo, se non fai quanto abbiamo detto fino a questo momento potrai comunque ottenere delle stoviglie pulite al meglio. Seguendo questi consigli avrai però dei piccoli vantaggi che vale la pena sfruttare.

Quando aprire lo sportello della lavastoviglie?

Attendi qualche istante dal termine del ciclo di lavaggio prima di farlo, in modo tale da scongiurare una fuoriuscita eccessiva di vapore. In questo modo eviterai che ti finisca addosso, ma c’è anche un altro motivo e che potrebbe danneggiare il top della cucina.

Molte lavastoviglie, infatti, sono incassate sotto quest’ultimo e il vapore eccessivo può deteriorarlo con il tempo.

In questo caso ricorda anche di aprire la finestra della cucina

Se hai una cucina piccola dovresti anche aprire la finestra o il balcone. In questo modo l’umidità uscirà dalla tua casa e non danneggerà i mobili. Quindi, ricorda di fare anche questo se vuoi usare al meglio la tua lavastoviglie.

