Come fare e decorare una zucca per Halloween fai da te in pochi minuti

Abbiamo superato la metà di ottobre e ci dirigiamo velocemente verso la fine del mese. Verso un ponte atteso da molti, magari per un viaggio o semplicemente per godersi qualche giorno di relax in più.

Per altri, invece, il giorno segnato con un ideale circoletto rosso sul calendario è l’ultimo del mese, il 31. In particolare la notte che porterà all’1 novembre. Quella che un’antica tradizione celtica, portata dagli europei in America, ha fatto diventare Halloween. Più di 3.000 anni or sono, infatti, la popolazione residente nell’attuale Irlanda festeggiava la notte di passaggio da ottobre a novembre alla stregua del nostro Capodanno.

Una notte nella quale si pensava che i morti si potessero ricongiungere, per qualche ora, con i propri cari. Una festa pagana nella quale il travestimento serviva per confondere le idee a fantasmi e demoni e rimanere nel mondo dei vivi.

Uno dei travasi che le popolazioni che hanno colonizzato l’America del Nord hanno portato con sé. Negli Stati Uniti è una giornata molto sentita, ma anche da noi, negli ultimi anni, sta assumendo un’importanza sempre maggiore.

Come fare e decorare una zucca per Halloween da mostrare in questa notte speciale

Il simbolo principale di questa festa è la zucca. Un ortaggio di stagione che è stato eretto a immagine iconica, tanto da comparire ormai dappertutto. Pensiamo alle vetrine dei negozi e alle tantissime scenografie in cui viene utilizzata.

Perché, allora, non pensare di crearne una, magari per i nostri figli o per i nostri nipoti, in modo da sfoggiarla nella notte di Halloween? Oppure per decorare la casa per qualche pigiama party a tema? In fondo non ci vuole moltissimo tempo e il risultato potrebbe essere molto apprezzabile.

Per la scelta della zucca, possiamo decidere di recarci in uno dei tanti campi che ormai proliferano nelle nostre province. Non è necessario trovarne una da Guinness dei Primati, come successo in Toscana.

Pronta e perfetta in pochi minuti questa decorazione spaventosa

Prendendone una di forma classica, sarà sufficiente armarsi di pennarello e di un coltello seghettato, tipo quello per tagliare il pane, per andare a crearla in pochi minuti.

Nella parte alta, vicino al picciolo, possiamo decidere di disegnare una stella, che vada a circondarlo. Quindi, potremmo procedere con un primo taglio sui bordi, per poi incidere maggiormente, in modo che sia sufficiente tirare leggermente il picciolo per scoperchiarla.

Quindi, ci concentreremo sul disegno del viso. Possiamo fare gli occhi, il naso e la bocca nelle forme che più ci aggradano. In particolare, potremmo disegnare un grande sorriso simulando la forma dei denti. Anche in questo caso, dapprima incideremo con la punta del coltello il perimetro della forma da noi scelta. Poi entreremo in profondità prima di fare una leggera pressione per staccare la parte di buccia selezionata.

A questo punto possiamo dar spazio alla nostra fantasia per decorarla ulteriormente. Potremmo incollare qualche forma particolare sui lati. Disegnare dei pipistrelli stilizzati e dipingerli con colori fluorescenti, oppure svuotarla di tutta la polpa e inserire dei lumini o delle candele colorate e profumate. Sempre in appositi contenitori, però, onde evitare che si surriscaldi troppo e vada quindi a deteriorarsi in poco tempo.

Abbiamo visto, quindi, come fare e decorare una zucca per Halloween in maniera semplice e veloce. Un modo carino per trascorrere una serata creativa in compagnia di figli e nipoti.

