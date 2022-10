Come lavare lo specchio del bagno in modo perfetto in 3 mosse

Lo sporco sullo specchio del bagno è più visibile che in altri punti della casa. Questo perché si trova in una posizione molto scomoda, ovvero sopra al lavandino. Spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma schizzi di acqua, magari anche sporca di dentifricio, saltano in continuazione sullo specchio.

Le macchie sono sempre ben visibili e, soprattutto quando arrivano degli ospiti, sono molto fastidiose. Allo stesso modo, però, è anche molto fastidioso pulirlo se non si sa esattamente come fare. Ma ecco come lavare lo specchio del bagno in modo perfetto, così da non avere più problemi.

Se si pulisce nel modo sbagliato sarà pulito, ma rimarranno degli aloni fastidiosi tanto quanto le macchie presenti poco prima. Non c’è bisogno di prodotti costosi, oppure di tanto tempo. È un’azione che si fa in 3 semplici mosse e in pochi minuti, così da inserire anche questo in un piano di pulizie domestiche settimanale efficiente.

Come lavare lo specchio del bagno in modo perfetto in 3 semplici passaggi

Il primo passaggio, che saltano in moltissimi, è quello di passare un panno per eliminare la polvere. Spesso si commette l’errore di pensare che su una superficie in verticale non ce ne sia bisogno. Ma non è così. Anche sugli specchi si deposita la polvere ed è essenziale toglierla prima di passare acqua e detergente, altrimenti la si porterà in giro per tutta la superficie. Eliminare la polvere è fondamentale anche per la propria salute perché potrebbe essere causa di problemi respiratori in persone fragili come bambini, anziani e persone con patologie più o meno gravi.

Fatto questo, bisogna assolutamente usare il prodotto giusto per uno specchio con le macchie. In commercio ci sono molti prodotti indicati per la pulizia del bagno e per altre faccende domestiche. Esiste poi una serie di ingredienti naturali, economici ed efficaci allo stesso modo. Uno di questi è l’aceto. Una miscela di acqua e aceto è perfetta per lo specchio se si spruzza e si compiono dei movimenti circolari su tutta la superficie. Naturalmente, bisogna poi risciacquare con una spugnetta morbida e pulita.

Infine c’è il passaggio più importante, ovvero l’asciugatura. Questa deve essere fatta dopo aver tolto ogni residuo di detergente dallo specchio. Deve rimanere soltanto acqua. Bisogna, quindi, prendere un panno in microfibra asciutto e assolutamente pulito e procedere con l’asciugatura con movimenti circolari. In questo modo non rimarranno linee o aloni strani.

Cosa usare per pulirlo al meglio

Non tutti amano usare l’aceto. Seppur molto efficace, l’odore è forte. In alternativa si può usare l’alcol, ma il problema dell’odore forte rimane. Allora si può optare per il sapone di Marsiglia. Vanno bene anche la schiuma da barba, la glicerina, il bicarbonato di sodio mescolato all’acqua oppure un po’ di detersivo per piatti.

Alcune casalinghe usano per questo lavoro domestico i fondi del caffè oppure le bustine del tè. Entrambi sono molto efficaci nella pulizia degli specchi. Tuttavia potrebbe essere necessaria qualche aggiunta nel procedimento. L’importante è comunque sempre togliere prima la polvere e poi risciacquare e asciugare bene tutta la superficie.

