Come fanno le donne argentine a prendersi cura del proprio corpo? Hanno 8 segreti che le rendono molto popolari

Sono belle ed esotiche e considerate tra le più affascinanti del Mondo perché racchiudono diverse bellezze in una. Le caratteristiche delle donne del posto si mescolano con quelle dei popoli che in Argentina sono immigrati nei secoli. Il fattore culturale incide, le donne argentine si impegnano molto per piacersi e per piacere. Ecco come fanno.

Il primo segreto delle donne argentine per mantenersi in forma è l’esercizio fisico. In una stessa strada in città possiamo trovare anche 2 palestre e un centro per il pilates e le attività sono sempre piene. Il numero di donne che fa sport è davvero elevato. Non solo. Il secondo segreto consiste nel fare attività fisica in continuazione. Le donne vanno a lavoro in bicicletta anche se vestono tacchi e hanno la valigetta. Ma il segreto meglio custodito è il fior di latte. Lo utilizzano per idratare la pelle secca e screpolata e come rimedio cicatrizzante e antisettico. Ma anche per prevenire le smagliature e l’acne curate entrambe con questo prodotto che arriva direttamente dalle mucche argentine.

L’idratazione è molto importante per le donne argentine. Il quarto segreto riguarda l’idratazione dei capelli. Quasi tutte hanno capelli sani e lunghi perché fanno autentici bagni di crema e usano l’olio di lino per curare le punte ed eliminare le doppie punte. Anche l’olio di mandorle è diffuso, ottimo dopo i lavaggi.

Attenzioni quotidiane

Come fanno le donne argentine a essere così belle? Uno studio condotto dalle aziende per cosmetici ha rivelato che tra le donne in età compresa tra i 18 e i 65, 9 su 10 utilizza la crema per il corpo quotidianamente. Tra i prodotti più in voga sicuramente gli esfolianti. Ma anche le creme per le mani che sono molto importanti. E da qui arriviamo al sesto segreto delle donne argentine. Utilizzare 4 o 5 creme differenti a seconda dell’obiettivo da raggiungere.

Le creme antirughe per esempio sono tra le più comprate. Non bisogna essere pigri, è necessario sempre struccarsi e applicare la crema prima di andare a dormire e appena svegli al mattino. Sono queste le abitudini che migliorano l’aspetto. Immancabili tra i vari trattamenti anche microblanding, cioè tatuaggi cosmetici semipermanenti, e depilazione laser. Sono numerosi gli impegni che le donne argentine hanno durante la settimana al fine di prendersi cura del proprio corpo. Ma il loro sforzo è ripagato. E per questo sono tra le più popolari in ogni parte del Pianeta.

Come fanno le donne argentine a sorridere sempre

Per le donne argentine le Spa non sono un lusso. Sono una vera necessità. Questo il settimo segreto. Sono fondamentali per prendersi cura della propria bellezza rilassandosi e facendo tanti massaggi. È un appuntamento fisso settimanale che permette di avere dei corpi luminosi e sempre sodi.

Anche se il concetto di bellezza sta cambiando dappertutto, in Argentina le donne continuano a mantenere salde le tradizioni. Prendersi cura della propria bellezza è una di queste. A fare la differenza è il concetto stesso di bellezza. Uno studio fatto da diverse società farmaceutiche argentine ha coinvolto più di 5.400 donne a cui è stato chiesto il segreto della propria forma fisica. La risposta è stata sorprendente.

Per 5 donne su 10 la bellezza esteriore è maggiore e di alta qualità quando la cura interiore non viene trascurata. Le donne argentine cercano di affermarsi ma allo stesso tempo non tralasciano il benessere mentale a prescindere dall’età. Per riuscire in questa impresa è importante secondo loro non abbandonare le abitudini sane e corrette neanche quando cambia la stagione. Estate o inverno non importa. Allenamento e cura del corpo, così come il benessere generale della persona, sono ricercate per 12 mesi all’anno.