7 tagli di moda nella primavera 2023. Ecco le vip over 50 con i visi armoniosi ancora giovani

I tagli di moda in questa primavera hanno il compito di mettere in risalto le proporzioni del viso e cercare di minimizzare le imperfezioni. A trarne vantaggio chi ha superato una certa età e vuole guadagnare anni con freschezza e novità. I consigli delle star.

È un mix tra taglio, tinta e messa in piega a fare la differenza quando vogliamo ringiovanire il viso e dimostrare qualche anno in meno. Gli hair stylist lo sanno e si ingegnano per trovare le soluzioni migliori. Secondo alcuni di loro sarà il taglio medio a rendere possibile questo obiettivo. I tagli medi hanno effetti anti-age sorprendenti, tanta freschezza e mettono in risalto i colori scelti. Tagli medi sono stati scelti da Sharon Stone, Cate Blanchett e Cindy Crawford per vivere una primavera spumeggiante.

Tra i tagli apprezzati dagli hair stylist c’è naturalmente il bob con le scalature che danno volume, morbidezza e ondulazione. Il taglio di January Jones è perfetto per dinamismo e leggerezza. Viene spesso consigliato a chi ha la fronte ampia per riequilibrare le proporzioni. Anche il pixie cut è consigliato per dare freschezza al viso dopo i 50 anni. Isabelle Huppert ne ha sfoggiato uno durante la sua visita a Roma poche settimane fa per la presentazione del suo ultimo film. La parte laterale è ondulata e il taglio poggia con eleganza sul collo limitando i segni dell’età.

Eterna bellezza

Tra i 7 tagli di moda nella primavera 2023 quello di Carla Bruni ci da molti spunti. Se vogliamo utilizzare la frangia per limitare gli effetti del tempo che passa dobbiamo fare in modo che il taglio non sia sorpassato. Inutile avere una frangia geometrica e perfetta, meglio le irregolarità. I bordi frastagliati garantiscono movimento, valorizzano tutte le forme del viso anche quelli più pieni e mettono in evidenza lo sguardo.

Per esempio, il blunt bob di Michelle Pfeiffer contribuisce a rendere eterna la sua bellezza. Con la colorazione giusta senza imperfezioni, l’attrice sembra aver bloccato il tempo che passa. Il tono di base è vivo, la pelle illuminata. L’aspetto è sempre radioso quando colore e taglio sono in armonia. Gli hair stylist lo sanno e non lasciano niente al caso, ogni particolare può stabilire successo o insuccesso delle scelte che si sono fatte.

7 tagli di moda nella primavera 2023, idee da copiare

Anche Jennifer Lopez sceglie la frangia ma lo fa con la forma a tendina. La lunghezza è di quelle importanti ed è ideale per chi ha deciso di cambiare look ma di farlo gradualmente. È un taglio che ringiovanisce soprattutto quando la frangia è tagliata al di sopra delle sopracciglia. Anche le attrici più giovani adottano questo taglio conturbante ed elegante allo stesso tempo. Un esempio è Jenna Ortega che ha voluto probabilmente evitare che il suo sguardo diventasse troppo cupo. La frangia a tendina ci da aperture importanti e tanta freschezza. È insomma una vera salvezza.

Siamo partiti da una lunghezza media e l’abbiamo aumentata pian piano. Il taglio più lungo tra quelli medi è stato scelto da Julia Roberts. Frangia a scalare più lunga rispetto alle sue colleghe. La sua chioma ha molto volume e lei può permettersi questo taglio che sarà tra i più copiati sia in primavera che d’estate. È uno dei tagli più moderni del 2023, ondulato, giusto per dare proporzione al viso e ringiovanire i tratti. Niente da dire. Le vip di Hollywood non sbagliano mai.