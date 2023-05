I segreti di bellezza delle donne giapponesi: Risa Hirako ci svela perché a 50 anni la sua pelle è delicata come seta

Il web impazzisce per lei, la modella giapponese dal viso perfetto che a 50 anni ne dimostra 20. Sui social pubblicizza il suo stile di vita, condivide i segreti della sua eterna giovinezza. Classe 1971, il suo volto è luminoso e liscio come quello di una ragazzina.

Top model da oltre 120 mila follower, vera star del web, Risa Hirako non ha problemi a condividere i suoi segreti riguardanti la cura del suo corpo e del suo aspetto. Vita salutare, succhi alla frutta frullati, insalate e tisane la accompagnano nei selfie con cui arricchisce le sue pagine social. La modella ha raccontato di amare lo sport e di andare in palestra più volte a settimana e di avere un’alimentazione sana grazie ai succhi di mandorla corretti con il miele. Ma anche al latte di mandorla e di banana.

Molti hanno insinuato che che le foto non sono realistiche ma lei ha garantito che si tratta di selfie non ritoccati e che non si è mai rivolta alla chirurgia estetica. Seguire determinate regole porta a risultati strabilianti, soprattutto quando si comincia in giovane età e si mantiene una certa costanza. Dopo tanti anni i risultati sono sorprendenti. Seguire i segreti di bellezza delle donne giapponesi potrebbe rivelarsi una strategia vincente per raggiungere l’eterna giovinezza.

Rimedi delicati a ogni ora

Le donne giapponesi utilizzano l’olio vegetale per massaggiarsi il viso al mattino appena sveglie. Ricorrono all’olio di argan o jojoba la sera quando struccano il viso. Quello giovanissimo di Risa Hirako viene pulito a fondo in modo che non rimangano residui di olio dopo il trattamento. La modella utilizza schiume delicate per avere una perfetta idratazione.

Le donne giapponesi ci dicono di utilizzare lozioni alle acque floreali naturali dopo aver risciacquato il viso. Passiamo le lozioni con un dischetto di cotone o utilizziamo un erogatore spray. Molto importante anche il siero all’acido ialuronico potenziato che rappresenterebbe uno dei rimedi antiage più potenti in circolazione, immancabile durante la cura bellezza. Il siero va passato non solo sul viso ma anche sul collo utilizzando la punta delle dita per effettuare movimenti circolari.

I segreti di bellezza delle donne giapponesi e la protezione per l’esterno

Risa Hirako, così come tutte le donne giapponesi che tengono alla bellezza del viso, non tralascia il contorno occhi. Si tratta di una parte del viso molto delicata e i prodotti che utilizziamo per la cura devono essere di qualità e devono svolgere compiti ben precisi. Le creme naturali servono per combattere la fatica, rigenerare la cute e creare un effetto lifting. Le donne giapponesi utilizzano cosmetici derivanti da acqua di riso o ciprie a base di riso e per questo la loro pelle è simile alla seta.

Durante il giorno il viso va protetto dagli agenti atmosferici, dagli attacchi dell’ambiente circostante e dai raggi del sole. Una crema che contenga una protezione Uv è assolutamente consigliata. Non dimentichiamo poi il balsamo per le labbra. Risa Hirako non tralascia i dettagli ed è anche questo che contribuisce alla sua bellezza senza età. Il balsamo labbra è meglio averlo sempre con noi per poterlo utilizzare ogni volta che ne abbiamo bisogno.