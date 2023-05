Stanco dei rumori nelle tubature del bagno e della cassetta del water che perde? Ecco i consigli degli idraulici professionisti

Il bagno è una delle stanze della casa che necessita di maggiore manutenzione. Sono tanti i problemi che dobbiamo affrontare e i consigli dei professionisti della materia sono indispensabili. Analizziamo i più importanti.

Stiamo dormendo e sentiamo continui rumori in casa. Quando provengono dai muri dobbiamo preoccuparci. Non si tratta di fantasmi come nei film horror ma il problema potrebbe essere altrettanto spinoso. Le tubature che gorgogliano non portano niente di buono, l’impianto idraulico è in sofferenza e il danno potrebbe diventare dispendioso se non interveniamo. Quando sentiamo il classico fischio tipico degli impianti che invecchiano significa che la scarsa manutenzione ha portato le tubature ad aumentare l’azione di attrito dovuto allo scorrimento dell’acqua. Il calcare crea delle otturazioni e i rumori aumentano per questo motivo. I cambi di direzione dell’acqua provocano vibrazioni perché i cosiddetti martelli d’acqua aumentano la velocità con cui il liquido arriva al rubinetto. I professionisti inseriscono una camera d’aria nel rubinetto ma questo potrebbe non bastare.

Tecnologia indispensabile

Se sei stanco dei rumori nelle tubature del bagno dovresti fare una videoispezione con un sistema apposito. Noi possiamo sciogliere una soluzione anticalcare nelle tubature ma se la situazione non migliora, uno specialista potrebbe controllare con la mini telecamera e decidere di applicare un riduttore di pressione all’interno della casa. Proviamo a mettere un bicchiere di bicarbonato nel tubo di scarico poi mezzo litro di aceto e registriamo la reazione. Se i rumori non smettono allora è necessario ricorrere alla tecnologia.

Se invece è lo scarico del water a dare vita al concerto notturno allora dovremmo controllare che i componenti dello scarico non siano difettosi. Se il rivolo di acqua dato dalla perdita è costante allora il problema risiede nella cassetta. Se avvertiamo uno sgocciolio continuo il problema potrebbe essere l’aggancio del tubo che porta l’acqua al bagno dalla cisterna. Questo potrebbe creare un problema più serio che richiede l’intervento dell’idraulico.

Stanco dei rumori nelle tubature del bagno, prova a fare pulizia

La cassetta dello scarico del water è formata da 2 elementi, il galleggiante e la guarnizione che funziona come tappo della valvola di scarico. I rumori potrebbero essere determinati da un galleggiante che non sta funzionando o da una guarnizione consumata o sporca. Controlliamo anche in questo caso i depositi di calcare nella cassetta. Se ci accorgiamo che l’acqua è troppo dura quindi ricca di calcare proviamo a installare un addolcitore d’acqua centralizzato che funzioni per tutta la casa o l’appartamento. Intervenire solo sulla cassetta non porterebbe risultati.

Dobbiamo provvedere a una completa pulizia della cassetta prima di capire se galleggiante o guarnizione sono da cambiare. La guarnizione molto consumata si riconosce subito. Sostituirla richiede una spesa minima. Il rumore dato da un galleggiante che non funziona è dovuto alla cassetta che si riempie oltre il livello massimo e che fa scendere l’acqua senza interruzione. Smontiamo il galleggiante e controlliamo la presenza di sporcizia o calcare, una volta ripulito lo spazio, l’acqua potrebbe smettere di scendere dopo aver rimontato il galleggiante. Per pulire in profondità utilizziamo ingredienti naturali. Bicarbonato e aceto saranno più che sufficienti.