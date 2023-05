Per la sesta settimana consecutiva il Ftse Mib ha chiuso sugli stessi livelli di quella precedente. Un nulla di fatto che rende impossibile, almeno per il momento, una previsione di medio/lungo periodo che sia affidabile. Nonostante questa incertezza, però, ci sono state delle azioni che si sono distinte nella settimana conclusasi. STMicrolelectronics, Interpump Group e Saipem hanno occupato i primi tre posti della classifica dei migliori titoli azionari tra le Blue Chip. Ma quale, tra le azioni che si sono distinte nella settimana conclusasi, rappresenta una vera opportunità di acquisto?

Lentamente le azioni Saipem stanno recuperando quanto perso nel tracollo vissuto nel corso del mese di aprile

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 41,54 €, in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Che le azioni fossero sulla strada della ripresa era già chiaro a livello giornaliero (Interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics: nuovi massimi annuali in arrivo?). Adesso abbiamo avuto una conferma anche a livello settimanale che ha visto un rialzo come non si registrava da fine marzo. Nonostante gli indicatori siano ancora il ribasso, quindi, la tendenza è al rialzo (linea tratteggiata) con le quotazioni che puntano verso l’obiettivo in area 43,90 €. A seguire, poi, tutti gli altri obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 40,34 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Ottimo segnale rialzista sul titolo Interpump Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 54,14 €, in rialzo del 4,4% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo rialzo sul titolo come non se ne vedevano da fine gennaio. A questo punto potrebbero esserci tutti i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura dalla linea rossa.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 50,88 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e spingere le quotazioni al ribasso.

Il rialzo settimanale potrebbe non essere sufficiente per far ripartire al rialzo le azioni Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 19 maggio in rialzo dell’1,58% rispetto alla seduta precedente a 1,3205 €.

Nonostante il rialzo, la settimana appena conclusasi ha registrato un nulla di fatto. Le quotazioni, infatti, si sono mosse ancora all’interno della barra di due settimane fa. A questo punto solo la rottura degli estremi di questa barra potrebbe dare direzionalità al titolo. I livelli da monitorare con attenzione sono 1,3845 € e 1,232 €. Lo scenario rialzista e quello ribassista sono indicati in figura dalla linea tratteggiata e continua, rispettivamente.

