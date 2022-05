Come essere eleganti anche con il jeans attraverso questi abbinamenti ed ecco i colori di tendenza per sembrare più giovani di 10 anni

Via i cappotti, gli anfibi, i maglioni di lana e chi più ne ha più ne metta. L’estate è quasi alle porte e dobbiamo essere pronti per accoglierla nel migliore dei modi. Un capo intramontabile, che si usa in tutte le stagioni dell’anno, è il jeans.

Lo abbiniamo praticamente su tutto. Con le sneakers, con le décolleté, con i mocassini, con le zeppe, con i sandali. Lo abbiniamo persino alle bluse più ricercate, oltre che alle T-shirt. Sicuramente, è un capo sportivo e casual. Non lo indosseremo mai in un evento speciale. Eppure, si può essere eleganti anche con il jeans?

La risposta è, assolutamente, affermativa. Si può essere raffinate e chic anche indossando il jeans. Il segreto sta nell’abbinamento. Ma non solo, anche la scelta dei colori è importante, poiché vi sono colori considerati “chic”, che esalterebbero la carnagione, illuminando il viso.

Gli abbinamenti

Innanzitutto, è bene sapere che il jeans deve essere scelto seguendo le forme del nostro fisico. Qualora scegliessimo jeans troppo larghi o troppo stretti sui fianchi, risulteremo trasandate, altro che chic!

Quindi, per prima cosa, scegliamo jeans che ci calzino a pennello. Meglio quelli a vita alta o media. Infatti, i jeans a vita bassa andrebbero bene per le teenagers. I jeans considerati più eleganti sono quelli a sigaretta o a zampa d’elefante, che parte dall’altezza della caviglia. Oppure, i jeans corti fino alla caviglia, perfetti per l’estate.

Dopo questa doverosa premessa, passiamo agli abbinamenti. Se abbiamo un compleanno, un aperitivo o una serata particolare, possiamo abbinare un top di pizzo e una giacca di tailleur. La tendenza di quest’anno, per quanto riguarda il tailleur, è la giacca più lunga e aperta. Come una sorta di blazer con i bottoni. In tal senso, possiamo decidere se chiuderla o meno. Qualora la chiudessimo, sarà visibile solo una parte di top. Ovviamente, in questo caso, dobbiamo necessariamente abbinare delle décolleté. E se vogliamo un effetto da reali inglesi, dobbiamo optare per il colore usato dalle principesse inglesi.

Come essere eleganti anche con il jeans attraverso questi abbinamenti ed ecco i colori di tendenza per sembrare più giovani di 10 anni

Passiamo agli accessori. Una bella collana brillante o degli orecchini pendenti, e il gioco è fatto. La collana può essere stretta al collo, oppure lunga fino al petto. Raccomandiamo di non usare collana e orecchini pendenti, contemporaneamente. Il troppo storpia!

Ecco come essere eleganti anche con il jeans. Per quanto riguarda i colori, uno di quelli che spopolerà in estate sarà il fucsia. Tuttavia, come vediamo in TV e sui social, l’abbinamento di colori perfetto, che dona luminosità e ringiovanisce anche le over 50, sarà quello tra fucsia e blu.

Lettura consigliata

Sarà questa la borsa protagonista dell’estate in voga tra le vip perché si abbina su tutto e spopolerà per un motivo che adoreremo