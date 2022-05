I peperoni sono uno di quegli ingredienti che dovremmo sempre avere in frigo, per diversi motivi. Oltre ad essere un vero concentrato di antiossidanti, contengono le vitamine A, C ed E, le quali aiutano il benessere del nostro organismo. In più, i peperoni sono l’alimento perfetto per preparare primi e secondi piatti davvero gustosi e velocissimi.

Basti pensare a questi squisiti peperoni farciti con questo ripieno gustosissimo e molto economico. Quando pensiamo a questo alimento, lo abbiniamo direttamente ad un secondo piatto. Così facendo, però, facciamo un grande errore, perché ci priviamo di tantissimi primi piatti davvero deliziosi.

Con questa ricetta, invece, scopriremo come preparare un buonissimo primo piatto con i peperoni, ma impreziositi da un sapore nuovo. Li abbineremo, infatti, a un tipo di pesce, molto sfizioso e saporito, che ci farà immediatamente viaggiare con la fantasia. Ci sembrerà di essere in vacanza assaggiando questo piatto, sin dal primo boccone. Vediamo come prepararlo.

Molti li fanno ripieni o gratinati, senza sapere che i peperoni sono buonissimi anche per condire questo primo piatto al profumo di mare

Chi non ha ancora provato la pasta con crema di peperoni e seppie dovrebbe correre subito ai ripari. Per questo primo piatto utilizzeremo le mezze maniche, ottime perché si sposeranno alla perfezione col sughetto che prepareremo.

Iniziamo dai peperoni

Prima di tutto puliamo i peperoni e tagliamoli in pezzi piccoli. Buttiamoli in padella e facciamoli cuocere con olio, aglio e un peperoncino intero, se lo gradiamo. Aggiungiamo un po’ d’acqua e lasciamo cuocere il tutto per una decina di minuti.

Passiamo alle seppioline

In un’altra padella lasciamo cuocere le seppioline, precedentemente pulite, sfumando il tutto con del vino bianco. Chiudiamo il coperchio e lasciamo cuocere finché il vino non evaporerà.

Nel frattempo, prendiamo i peperoni, da cui avremo tolto l’aglio e il peperoncino, quindi frulliamoli in un mixer. Poi versiamo questo sughetto in padella con le nostre seppioline e mischiamo il tutto, aggiungendo un filo d’olio.

A parte cuociamo la pasta e scoliamola quando è ancora al dente, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura. Ora buttiamo la pasta nella padella con il sughetto preparato precedentemente e facciamo cuocere il tutto ancora per un paio di minuti. Se necessario, potremo aggiungere dell’acqua di cottura per rendere il tutto più cremoso. Impiattiamo e gustiamo il risultato finale.

