Sarà questa la borsa protagonista dell’estate in voga tra le vip perché si abbina su tutto e spopolerà per un motivo che adoreremo

Manca sempre meno alla bella stagione e ci stiamo preparando per affrontarla al meglio. C’è chi si dedica all’allenamento per superare la prova costume, chi fa il cambio stagione e chi fa shopping sfrenato. Effettivamente, prepararsi all’estate significa rinnovare, sin da subito, il guardaroba per darle un caloroso benvenuto.

Non vediamo l’ora di indossare i sandali gioiello per le nostre uscite serali e per gli aperitivi, di indossare top che valorizzano le nostre forme, nonché i mitici occhiali da sole. In tutto questo, dobbiamo prestare attenzione anche ai giusti abbinamenti per essere sempre chic e alla moda.

Su questa prospettiva, gli accessori giocano un ruolo fondamentale. Spesso, infatti, sono proprio loro il cosiddetto fiore all’occhiello. Esaltano qualsiasi look, anche quelli particolarmente casual, facendoli sembrare raffinati, anche se non lo sono.

Un accessorio immancabile è, sicuramente, la borsa. Una passione per le donne perché, oltre a impreziosire l’outfit, è anche molto utile. La borsa permette di portare con sé praticamente tutto. A partire dalla trousse dei trucchi fino ai salva slip.

In questo campo, la funzione della borsa è strettamente correlata alla sua dimensione. Negli ultimi anni, abbiamo assistito allo spopolamento di borse piccole, in cui a malapena vi entrava il cellulare. Nonostante la scarsa utilità, non riuscivamo a resistere poiché meno ingombrante. Tuttavia, quante volte ci siamo pentite di non avere scelto la borsa capiente?

La shopping bag

Ecco perché, per l’estate 2022, vi sarà un ritorno alle origini. Sarà questa la borsa protagonista dell’estate, che sta letteralmente spopolando tra le influencer. Il motivo? La sua leggerezza e capienza. La shopping bag, come dice la parola stessa, può essere descritta come una borsa per lo shopping.

Abbiamo presente le borse in tela o in plastica che usiamo per fare la spesa? Ecco, le maison più importanti sulla scena internazionale hanno lanciato i loro modelli, per venire incontro alle nostre esigenze. Le vetrine saranno ricche di borse leggere, sia per il peso sia per il materiale, belle e grandi.

Grazie all’ampio manico, potremo mettere la borsa sulla spalla e avere, finalmente, le mani libere. Non a caso, le ultime borse avevano il manico piccolo, costringendoci ad avere sempre la borsa tra le mani. Con la shopping bag, invece, non solo potremo essere più libere nei movimenti, ma avremo anche la sensazione di non indossarla, data la sua leggerezza.

Sarà questa la borsa protagonista dell’estate in voga tra le vip perché si abbina su tutto e spopolerà per un motivo che adoreremo

Come anticipato, i più grandi brand hanno immesso sul mercato i loro modelli, da Dior a Michael Kors, da Givenchy a Gucci. Tuttavia, anche altri marchi low cost, come ad esempio Zara o Bershka, hanno lanciato i loro modelli, a prezzi più accessibili.

Basta andare in giro per negozi o sulle piattaforme online per scegliere la shopping bag che fa per noi. Possiamo scegliere tra diversi colori e fantasie, così da abbinarla su tutti i look. Insomma, trascorreremo un’estate all’insegna della leggerezza con la shopping bag.

Lettura consigliata

