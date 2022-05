Dopo un inverno di riposo, già a partire dall’inizio della bella stagione i nostri giardini e gli orti hanno ripreso colore e tepore. Dopo tanto dormire è arrivato il momento di prendersi cura anche dei nostri terrazzi, con nuovi colori e nuove semine da preparare. Moltissimi si affidano anche al ciclo lunare che, come molti vivaisti consigliano, aiuta per orti rigogliosi e ben curati. Infatti, anche per il mese di maggio, esiste un vero e proprio calendario che ci aiuta a capire cosa è meglio seminare in determinati giorni del mese.

Per un orto anche urbano bello, fiorito e rigoglioso ecco quali ortaggi e frutti seminare a maggio seguendo il calendario della luna

A partire dal primo fino al 15 maggio, si entrerà nella luna crescente. In questi giorni, infatti, piano piano inizierà ad acquisire visibilità e diventerà sempre più grande in alto nel cielo. Questo periodo sarà particolarmente florido per alcune semine in particolare. Non solo le comunissime lattughe e insalate che si potevano seminare già a partire dal mese aprile, ma anche radicchio, cicorie e rucola. Per non parlare di cavolo nero, prezzemolo, biete e rabarbaro. Si suppone che la luna crescente favorisca lo sviluppo vegetale delle piante. Le linfe tendono a risalire verso la superficie, quindi questo è il tempo anche del raccolto e della crescita.

Con questa fase arriva il tempo della terra feconda

A partire dal 16 fino al 29 maggio, invece, si parlerà di luna calante. La luna, in questi giorni, tenderà a diventare sempre più piccola nel cielo, per lasciare lo spazio alla luna nuova e poi crescente di fine mese. In questo periodo sono consigliate alcune semine in particolare e sono davvero tantissime. Per questo motivo, prenderemo ad esempio alcuni ortaggi che potrebbero giovare di un orto già pronto e in versione primavera. Si tratta di cavolfiore, cavolini, broccoli, ravanelli, peperoni. Ma anche carote, barbabietole rosse, porro e sedano, zucche e zucchine.

Inoltre, sarà anche il momento propizio per angurie baby, finocchietto selvatico e valeriana. Insomma, potremmo davvero dare libero sfogo e creare un orticello tutto colorato. La luna calante permetterà ai succhi di ritirarsi verso le radici e la terra sarà feconda. Questo è il periodo perfetto per la semina. Per un orto anche urbano bello, fiorito e rigoglioso bisognerà seguire questo calendario e seminare seguendo le fasi della luna.

Approfondimento

Facilissima da coltivare ha solo bisogno del sole questa pianta che renderà i nostri balconi una vera esplosione di colore invidiabile da tutti