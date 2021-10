Come è bello saper conservare cappotti e capispalla sempre freschi e in ordine

Siamo in procinto di entrare nella stagione invernale, quindi dobbiamo iniziare a pensare al nostro guardaroba. In particolare, cappotti e capispalla saranno i capi che utilizzeremo di più con l’arrivo del freddo. Pertanto, occorre fare in modo di conservarli bene e farli durare il più a lungo possibile. Come è bello, infatti, saper conservare cappotti e capispalla sempre freschi e in ordine. Bastano poche semplici accortezze. Mantenendoli bene, infatti, eviteremo di affrontare la spesa ogni anno per comprarne di nuovi. Innanzitutto, occorre spazzolare il capo, dopo ogni utilizzo. Inoltre, quando lo appendiamo nell’armadio, dovremo utilizzare un appendiabiti sufficientemente grande e robusto. Ciò, per evitare che maniche e spalle si deformino. Altra regola è quella di svuotare le tasche dopo ogni utilizzo. Il tutto, per evitare, anche in questo caso, che si usurino e deformino.

Altre regole importanti per la corretta conservazione di cappotto e capispalla

Il cappotto deve essere sempre pulito ma bisogna evitare di lavarlo in continuazione. Pertanto, in caso di macchie localizzate, è preferibile provare a trattare la zona con dell’acqua fredda, possibilmente minerale. Inoltre, se piove e il cappotto si bagna, è consigliabile farlo asciugare all’aria aperta. Infine, prima di riporlo nell’armadio, in prossimità dell’estate, conviene lavarlo, anche per allontanare possibili tarme. In proposito, un consiglio davvero importante riguarda il lavaggio di cappotti e giacconi. Anzitutto, specifichiamo che per una corretta conservazione, non è necessario portarli in lavanderia. Infatti, potremmo ottenere buoni risultati anche in casa. In particolare, si possono lavare i cappotti di lana utilizzando un programma delicato, a bassa temperatura. Per asciugarli, invece, occorre servirsi di un asciugamano nel quale riporli per eliminare l’acqua in eccesso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Conclusione

Il lavaggio può riguardare anche i giacconi e gli altri capispalla, purché a bassa temperatura. Inoltre, per ottenere un effetto migliore, potremmo servirci di palline da tennis da collocare all’interno della lavatrice. In conclusione, conservare cappotti di lana e capispalla sempre freschi ed in ordine, è semplice. Basta solo prestare un po’ di attenzione e seguire queste accortezze. Non è proibito occuparci del loro lavaggio in casa, purché lo si faccia in maniera scrupolosa. In più, vanno adoperati programmi molto delicati, che non deformino o alterino il capo. Per conservarli, inoltre, è bene minarsi di custodie e foglietti antitarme e comunque, preferibilmente, lavarli prima.

Approfondimento

Ecco quali sono i rimedi naturali per tenere lontani tarli e tarme da mobili e vestiti in occasione del cambio di stagione